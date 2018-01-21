Sobadan sızan gaz minik Zeynep’i yaşamdan kopardı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Çardak Mahallesi’nde sobadan sızan karbonmoksit gazı, 4 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybetmesine neden olurken annesi ise hastanede tedavi altına alındı.

‘Sessiz katil' olarak adlandırılan karbonmoksit gazı, Göksun ilçesine bağlı Çardak Mahallesi'nde ölüme neden oldu. Edinilen bilgiye göre, annesine ait 2 katlı evin alt katında 4 yaşındaki kızı Zeynep'le birlikte yaşayan Seher Toka, odalarındaki sobadan sızdığı iddia edilen karbonmoniksit gazına maruz kaldı. Sabah saatlerinde kızı Seher ve torunu Zeynep'i kontrol etmek isteyen anneanne, eve girdiğinde kızı ve torununu yatakta hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, minik Zeynep'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Güçlükle nefes alan anne Seher Toka ise, Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne Toka, buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi. Tedavisine burada devam edilen annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Minik Zeynep'in cansız bedeni ise, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Göksun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İHA