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Son Dakika… Adana’da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı

Adana’da terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda ABD konsolosluğuna saldırı plana yaptığı öne sürülen 12’si Suriyeli olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı.

android-time 06:43 7 Mart 2018
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Son Dakika… Adana’da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı
Adana’da terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda ABD konsolosluğuna saldırı plana yaptığı öne sürülen 12’si Suriyeli olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyon başlattı.

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Özel Harekat timlerinin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

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Düzenlenen baskınlarda özel harekat timleri koçbaşlarıyla kapıları kırarak içeri girdi.

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Zanlıların evleri didik arandı.

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Operasyonda 12 Suriyeli olmak üzere 13 kişi gözaltına alınırken zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Gözaltına alınan zanlıları ABD konsolosluğuna saldırı planı yaptığı ileri sürüldü. İHA

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Son güncelleme: android-time 06:5407.03.2018
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