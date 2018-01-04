Son Dakika… Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil'in Anayasa'nın 127 nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda bugün görevden uzaklaştırıldıkları belirtildi. Murat Hazinedar ve meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi kararından sonra ilk kez SÖZCÜ’ye konuştu. Hazinedar henüz kendisine görevden uzaklaştırıldığına ilişkin resmi bir tebliğ yapılmadığını söyledi. Hazinedar “Bugünkü açıklamalarım aslında hepsine cevaptı. Onların beyanlarına tekrar belediyede tek tek yanıt vereceğim" dedi. Sipahi ise “Türkiye’de ilk defa bir meclis üyesi görevinden uzaklaştırılmış oldu. Nedenini bilmiyorum daha karar tebliğ edilmedi” dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle; Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil Anayasanın 127 nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca 04/01/2018 tarihinde görevden uzaklaştırılmışlardır. Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında mal varlığına yönelik olarak yürütülen soruşturma; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan yürütülen soruşturma; ayrıca belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız kişisel menfaat temin edilmesi ve görevi kötüye kullanma niteliğindeki diğer eylemlerinden hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle Murat Hazinedar Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştır.

Hüseyin Avni Sipahi´nin Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılmasında, yetkisi ve görevi olmadığı halde imar ve ruhsat işlemlerinde talep sahiplerinin kendisine yönlendirildiği ve bağış adı altında zorla para alınmasına aracılık ettiği, haksız kişisel menfaat sağladığı, ayrıca mal varlığında ciddi artışlar olduğu yönündeki iddialarla ilgili yürütülen soruşturmalar dikkate alınmıştır.

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(Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, bugün basın toplantısı düzenleyerek, sadece kendisine değil eşi ve oğluna da yurt dışı yasağı koyulduğunu açıklamıştı.)

Çetin Kırışgil´in Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılmasında ise kayıt dışı paraların transferine aracılık ettiği yönündeki iddiayla ilgili yürütülen soruşturma göz önünde bulundurulmuştur.”

HAZİNEDAR’IN YAZILI AÇIKLAMA YAPACAĞI BELİRTİLDİ

Hazinedar’ın bugünkü basın toplantısı sonrası belediyeden ayrıldığı, haber üzerine ise yeniden belediye binasına hareket ettiği öğrenildi. Belediye personeli de acil olarak belediyeye çağırıldı. Hazinedar’ın konuyla ilgili yazılı açıklama yapacağı belirtildi. Sözcü’ye konuşan belediye yetkilileri ‘Beklenen bir gelişmeydi. Çünkü günlerdir yalan haberlerle bunun zemini hazırlanıyordu” dediler.

SİPAHİ SÖZCÜ’YE KONUŞTU

Görevden uzaklaştırılan meclis üyelerinden Hüseyin Avni Sipahi, kararın ardından ilk defa SÖZCÜ'ye konuştu.

Sipahi “Türkiye'de ilk defa bir meclis üyesi görevinden uzaklaştırılmış oldu. Nedenini bilmiyorum daha karar tebliğ edilmedi” dedi.

HAZİNEDAR'DAN İLK AÇIKLAMA: TEK TEK YANIT VERECEĞİM

Murat Hazinedar görevden uzaklaştırma kararından sonra ilk kez Sözcü'ye konuştu. Hazinedar henüz kendisine görevden uzaklaştırıldığına ilişkin resmi bir tebliğ yapılmadığını söyledi. Hazinedar “Belediyeye gidiyorum şu an.. Orada gereken açıklamayı yapacağım. Bugünkü açıklamalarım aslında hepsine cevaptı. Onların beyanlarına tekrar belediyede tek tek yanıt vereceğim. Elime gelmiş henüz resmi bir şey yok. Resmi bir şey gelmeden açıklama olmaz. Zaten bekleniyordu bu karar. Geçen hafta genel başkan yardımcımız belgeyi buldu. Belgede ‘biz alacağız ama belge bulun bize” deniliyordu. Hepsine yanıt vereceğim” diye konuştu.

CHP İL BAŞKANLIĞI'NDAN ÇAĞRI

CHP İstanbul İl Başkanlığı da “Tüm Beşiktaşlıları ve örgütümüzü saat 19.30'da Beşiktaş Belediyesi binası önünde iradelerine sahip çıkmaya davet ediyoruz” çağrısı yaptı.