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Son Dakika… Denizli’de bir apartmanda patlama oldu

Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki bir apartmanda, doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada ilk bilgilere göre 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

20:501 Şubat 2018
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Son Dakika… Denizli’de bir apartmanda patlama oldu
Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki bir apartmanda, doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada ilk bilgilere göre 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olay Zeytinköy Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi 5020 Sokak üzerinde bir apartmanın çatı katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, apart olarak kullanıldığı öğrenilen evde doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Foto: İHA

Foto: İHA

Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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İlk bilgilere göre 2 kişinin yaralandığı öğrenilen olayda, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

DENİZLİ'NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE BİR APARTMANDA DOĞALGAZ SIKIŞMASI NEDENİYLE MEYDANA GELEN PATLAMADA 2 KİŞİ YARALANDI.

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE BİR APARTMANDA DOĞALGAZ SIKIŞMASI NEDENİYLE MEYDANA GELEN PATLAMADA 2 KİŞİ YARALANDI.

Patlamanın ardından çıkan yangına ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İHA

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Foto: İHA

Foto: İHA

Son güncelleme: 00:2202.02.2018
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