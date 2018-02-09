Son Dakika… Dışişleri’nden ABD’ye sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin "Amerikan vatandaşı Serkan Gölge'nin, güvenilir deliller olmaksızın terör örgütüne üyelikten mahkûm edilmesinden derin kaygı duymaktadır" ifadelerine yanıt verdi. Aksoy, “ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Türk yargısı hakkındaki ön yargılı ifadelerini ciddiye almak mümkün değildir. Türk yargısı birilerinin arzusuna veya dışarıdan gelen talimatlara göre değil Türkiye’nin anayasasına, yasalarına ve delillere göre karar verir” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heater Nauert'in Serkan Gölge'nin Yetersiz Delillerle mahkum edildiği yönündeki ifadeleri hakkındaki bir soru üzerine, “Türk vatandaşı olan Serkan Gölge, bağımsız Türk mahkemesi tarafından yargılanmış ve adil bir yargılama sonrasında hüküm tesis edilmiştir. Dava dosyasının içeriğini ve delilleri bilmeyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Türk yargısı hakkındaki ön yargılı ifadelerini ciddiye almak mümkün değildir. Türk yargısı birilerinin arzusuna veya dışarıdan gelen talimatlara göre değil Türkiye'nin anayasasına, yasalarına ve delillere göre karar verir” dedi.

Aksoy, “ABD'li muhataplarımızın bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarına saygı duymalarını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

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ABD’NİN İFADELERİ

ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Heather Nauert, ABD’nin Amerikan vatandaşı Serkan Gölge’nin 8 Şubat tarihinde mahkum edilmesinden derin kaygı duyduklarını belirtmiş, “Bu davayı ve OHAL altında yargı süreci devam eden diğer Amerikan vatandaşlarına ilişkin, yargı bağımsızlığı, kişinin adil yargılanma hakkı da dahil olmak üzere Türk anayasasıyla teminat altına alınmış haklarla ilgili ciddi kaygılara yol açan diğer davaları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye’ye seyahat eden ya da Türkiye’de yaşayan Amerikan vatandaşlarının güvenliği, bizim için bir endişe kaynağı olmayı sürdürmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

İHA