Son Dakika… Dışişlerinden ABD’ye YPG tepkisi

ABD'nin YPG ile ilgili açıklamalarına Cumhurbaşkanlığının ardından sert bir tepki de Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yapılan son derece yanlış bir harekettir. Tek taraflı atılan adımları koalisyona mal edemezsiniz. Koalisyon gücü sıfatıyla Türkiye’ye danışılmadı. ‘Suriye’ye sınır güvenliği gücü’ oluşturulmasında bize danışılmadı. Bu hatalı yaklaşımda ısrar edilmesini kınıyoruz. Bu girişimler asla kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı. Ayrıntılar geliyor…