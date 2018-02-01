Son Dakika.. Diyarbakır Valisi açıkladı! Mavi Liste’deki iki terörist öldürüldü

Diyarbakır'dan gelen son dakika haberine göre; Mavi listede yer alan terör örgütünün üst düzey 2 yöneticisinin ölü olarak ele geçirildiğini belirtti. Diyarbakır Valisi Güzeloğlu yaptığı açıklamada, öldürülen teröristlerden birinin sözde bölge sorumlusu Eylül kod adıyla bilinen Murat Üçer olduğunu bildirdi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Dernek köyü Çalıbükü mezrasında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Öldürülen teröristlerden birinin sözde bölge sorumlusu Eylül kod adıyla bilinen Murat Üçer olduğu öğrenildi.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu yaptığı açıklamada, Mavi listede yer alan terör örgütünün üst düzey 2 yöneticisi Murat Üçer ve Veli Taşkıran'ın ölü olarak ele geçirildiğini belirtti.

VALİ: ÖZEL BİRLİK OPERASYONU

Vali Güzeloğlu Lice ilçesi Dernek Köyü’ne bağlı mezradan duyarlı bir vatandaşın yaptığı ihbarla bugün saat 19:00 operasyon başlatıldığını kaydetti.

Vali operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:

“Özel birlik operasyonu sırasında saat 20.28 sıralarında saklanmış oldukları meskenden çıkarak 21 AP 476 plakalı araçla operasyon bölgesinden kaçmaya çalışan teröristlerle Diyarbakır-Bingöl karayolunun 76. kilometresinde şok yol kapaması yapan JÖH’lerle sağlanan temas sonrasında İçişleri Bakanlığımızın Mavi renkli arananlar listesinde yer alan bölücü terör örgütü PKK’nın sözde Amed eyalet sorumlusu Murat Üçer, örgütün sözde bölge sorumlusu Veli Taşkıran’ın da içerisinde bulunduğu 4 terörist bir adet M16 piyade tüfeği, 2 adet kalaşnikof, 2 adetel bombası, 5 adet dolu M16 şarjörü, 6 adet dolu kalaşnikof şarjörü, 1 adet tabanca ve örgütsel dökümanla birlikte anılan araç içerisinde ölü olarak ele geçirilmişlerdir.”

MAVİ LİSTEDE YER ALIYORDU

Öldürülen teröristlerden birinin sözde bölge sorumlusu olup, 1,5 milyon TL ödül ile aranan listede olduğu belirtildi.

BU DEFA KURTULAMADI

1995 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelen ve PKK’nın bölge sorumlusu olduğu belirtilen Üçer’in, İçişleri Bakanlığı’nın aranan teröristler listesinin mavi ketegorisinde yer aldığı belirtildi. Üçer’in daha önce kırsalda gerçekleştirilen bir çok operasyonda son anda kurtulduğu da belirtildi.

BİR ASKER YARALANDI

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, operasyonda bir jandarma personelinin yaralandığı bilgisini paylaştı. Yaralı askerin helikopterle hastaneye kaldırıldığını kaydeden Vali, askerin sağlık durumunun iyiye gittiğini kaydetti.

GÖZALTILAR VAR

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, operasyonun devamında 7 kadın ile 6 erkek şahsın gözaltına alındığını söyledi.