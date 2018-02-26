Son dakika… Edirne ve Kırklareli’nin bazı ilçelerinde eğitim öğretime kar engeli (Kar tatili olan iller)

Öğrencilere son dakika kar tatili haberi geldi! İstanbul'un kapısına dayanan yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne ile Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde ilk, orta, lise dereceli okullar ile üniversitede yarın için eğitim öğretime 1 günlük ara verildi. Peki kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri?

Edirne’de aniden bastıran yoğun kar yağışının ardından Edirne Valiliği, eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.Valilik duyurusunda “İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı ve muhtemel buzlanma nedeniyle il merkezinde ve tüm ilçelerimizde bulunan resmi-özel ilk ve orta dereceli okullarımız 27 şubat Salı günü (1 gün) valilik kararı ile tatil edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de 27/02/2018 tarihinde izinli sayılacaktır” denildi.



ÜNİVERSİTE DE EĞİTİMİ TATİL ETTİ

Edirne’de yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne Valiliği eğitime bir gün ara vermesinin ardından Trakya Üniversitesi de tatil olduğunu açıkladı. Trakya Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Trakya Üniversitesi Senatosu’nun kararı ile kötü hava şartları nedeniyle 27 Şubat 2018 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Öğrencilerimize duyurulur” dedi.

KIRKLARELİ’NİN DEMİRKÖY VE KOFÇAZ İLÇELERİNDE EĞİTİME BİR GÜNLÜK ARA

Kırklareli’nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okullarda yarın için eğitim öğretime 1 günlük ara verildi.

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20 DAKİKADA ŞEHİR BEMBEYAZ OLDU

Edirne’de beklenen kar erken geldi. Meteoroloji yetkililerinin Çarşamba gününü işaret ettiği şiddetli kar bir anda kenti etkisi altına aldı. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte aniden bastıran kar yağışı sonrası her yer beyaz örtü ile kaplandı.

Edirne’de akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli kar yağışı, vatandaşları ve sürücüleri olumsuz etkiledi. Bir yandan kar yağışının sevincini yaşayan öğrenciler kar topu oynarken, diğer yandan da sürücüler trafikte zorlukla ilerlemeye çalıştı.

Kenti etkisi altına alan kar yağışı sonrası Edirne Belediyesi ve Karayolları ekipleri ile İl Özel İdaresi’ne ait iş makineleri alarm durumuna geçti. İl genelinde yolların kapanmaması için hazır bekleyen iş makineleri ve kar küreme araçları teyakkuz durumunda.

Öte yandan, Bulgaristan’a ve Yunanistan’a açılan Kapıkule ve diğer kara sınır kapılarında ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadığı belirtildi. Ajanslar