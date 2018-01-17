Son dakika! Emir bekleniyor! Her an başlayabilir…

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin bulunduğu bölgenin karşısındaki Kilis ve Hatay sınırındaki kritik bölgelere tank ve fırtına obüs topları sevk edildi. Komando birliklerinin de Reyhanlı ve Hassa'ya ulaştığı belirtiliyor. Bölgeye giden askerler artık Afrin’e giriş için talimat bekleniyor. Bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı YPG de sınırın karşısında. İşte sınırdan gelen son bilgiler ile fotoğraflar...

Hatay’ın Hassa ilçesinde bulunan Hassa 1. Hudut Bölüğüne çok sayıda tank ve zırhlı askeri araçlar sevk edildi. Hatay’ın Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan birlikleri sevk edilmek üzere gelen tank ve zırhlı askeri araçlar, olası bir Afrin operasyonu için bekliyorlar. Araçların birliklere teslim edilmesinin ardından askerler manevra hareketlerinde bulunarak test ettiler.

Dün geceden bu yana etkili olan yağışlar sebebiyle bölgeye gelen tank ve askeri araçların üstleri örtülerek, gelecek emirleri beklemeye başladılar.

Türkiye’nin hudut güvenliğini sağlamak ve sınır hattını terör örgütlerinden temizlemek amacıyla yapılması düşünülen Afrin operasyonu kapsamında Hatay’ın sınır ilçeleri Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı’daki birliklere askeri araç ve personel takviyesinin devam etmesi bekleniyor.

ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tokat’ta AKP İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada “Önümüzdeki günlerde güney sınırımızı terör örgütünden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz” dedi. Erdoğan AKP’nin Meclis’teki grup toplantısında yaptığı açıklamada da operasyonun Suriyeli muhaliflerle birlikte yapılacağını duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Kanada’nın Vancouver şehrinde katıldığı Dışişleri Bakanları Zirvesi’nde ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson ile yaptığı görüşmede, YPG’lilerin İdlib ve Fırat Kalkanı bölgesindeki Türk askeri ve ÖSO mensuplarına yönelik saldırılarına karşılık verileceğini söyledi. “Çavuşoğlu YPG’ye yönelik alacağımız tedbirler sadece Afrin’le sınırlı olamaz, burada Münbiç ve Fırat’ın doğusu da var” ifadelerini kullandı.

MUHALİFLER ELİ TETİKTE, AFRİN OPERASYONUNU BEKLİYOR

Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütü PYD/PKK mevzilerine geçen hafta sonu 80’in üzerinde top atışının yapıldığı karakolların bulunduğu Hassa, Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerine zırhlı askeri araç sevkiyatı devam ederken, Afrin’e komşu Azez´de muhalifler de olası operasyon için hazır bekliyor. Azez´de, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri mevzilerinde eli tetikte görev yapıyor ve Türkiye´nin olası bir operasyonunda görev almak istiyor.

Kilis’in karşısında bulunan Suriye´nin en büyük şehirlerinden Halep´e bağlı Azez´in kontrolü iç savaşla birlikte rejim güçlerinden ÖSO´ya geçti. Zaman içerisinde Türkiye´ye açılan Es Selame Sınır Kapısını ele geçirmek isteyenlerin hedefinde olan ve bir süre DEAŞ´ın da kontrolü sağladığı Azez´in denetimi sürekli olarak ÖSO güçlerinde kaldı. Kimi zaman DEAŞ ve PYD´nin saldırılarına maruz kalan Azez´deki terör unsurları Fırat Kalkanı Harekatı ile birlikte temizlendi. Fırat Kalkanı Harekatı ile bölgedenin terör unsurlarından arındırılmasıyla birlikte, PYD´nin Türkiye´nin güney sınırında oluşturmak istediği koridor hayali de sonlandırılmış oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirilen ve sık sık PYD´li teröristlerin taciz saldırıları ile gündeme gelen Afrin´in de terör unsurlarından temizlenmesine yönelik olası operasyonun gündeme gelmesiyle gözler bu kente en yakın nokta olan Azez´e çevrildi. TSK´nın yaptığı Fırat Kalkanı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Cerablus, El Bab, Soran, Dabık, El Rai ve Afrin´e en yakın noktadaki Azez´de heyecana yol açan operasyon sinyali ile bölgedeki Özgür Suriye Ordusu güçleri de alarm durumuna geçti.

ÖSO GÜÇLERİ TEYAKKUZ HALİNDE

Azez´de bulunan Özgür Suriye Ordusu güçleri, son günlerdeki gelişmelerin ardından teyakkuz durumuna geçti. Afrin sınırına yakın noktalarda PYD´li teröristlerin kontrol noktalarına yakın noktalarda mevzilerde gelişmeleri takip ediyor. Afrin´e yakın bölgelerde oluşturdukları kontrol noktalarında toprak siperler oluşturan ÖSO güçleri, burada olası saldırıları engellemek için gece gündüz demeden eli tetikte görev yapıyor.

TACİZ SALDIRILARINA ANINDA KARŞILIK

Afrin´deki PYD´li teröristlerin kontrol noktalarına birkaç yüz metre uzaklıkta Meşfe bölgesinde oluşturulan siperlerde nöbet tutan ÖSO güçleri, özellikle gece saatlerinde yapılan taciz ateşine anında karşılık veriyor. PYD´li teröristlerin geceleri taciz amaçlı saldırıları, Özgür Suriye Ordusu güçleri anında doçka ve makinalı tüfeklerle karşılık vererek püskürtüyor.

Türkiye´nin iç savaşın ardından desteğiyle, son olarak Fırat Kalkanı Harekatı ile bölgelerini ve kentlerini teröristlerden arındırarak özgürleştirdiklerini anlatan Özgür Suriye Ordusu güçleri, Afrin´e yönelik olası operasyona da aktif olarak katılmak için hazır olduklarını ifade etti. ÖSO güçleri, sınır hattındaki terörist unsurların temizlenmesinin Türkiye´nin güvenliği gibi kendi kentlerinin güvenliği anlamına geldiğini ifade ederek, operasyon için kendilerine verilecek görevi beklediklerini kaydetti.

‘3 BİN SİLAHLI GÜCÜMÜZLE TÜRKİYE´Yİ BEKLİYORUZ’

ÖSO bileşenlerinden ‘Ceyşel Şamel Tugay Komutanı’ Rashid Zamud Abo Fateh, Türkiye´nin yapacağı olası Afrin operasyonuyla tüm güçleriyle destek vereceklerini söyledi. Rejimin iç savaşın başlamasıyla birlikte kendilerine dünyaya terörist olarak tanıttığını ancak ilk günden itibaren Türkiye´nin sürekli destekçileri olarak Azez´in özgürleştirilmesinde kendilerine destek verdiğini anlatan Abo Fateh, “Türkiye sayesinde bu bölge teröristlerden temizlendi ve savaş durdu. İnşallah daha iyi olur. Fırat Kalkanı Harekatı öncesinde bu bölgede DEAŞ ve PYD tehdidi vardı. Şu anda her şey çok güzel gidiyor ve daha iyi olmasını umut ediyoruz. Türkiye´ye müteşekkiriz ve Afrin operasyonu için talimat bekliyoruz. Ne zaman başlarsa operasyon biz hazırız ve gidip tüm gücümüzle savaşırız” dedi.

Ceyşel Şamel grubunun destekçisi olan bölgedeki aşiretlerden Harrac aşireti lideri Esad Abo Sufuk ise Fırat Kalkanı Harekatında da Türkiye´ye destek verdiklerini hatırlattı. Şu anda bünyelerinde 3 bin silahlı askerleri bulunduğunu anlatan Abo Sufuk, Afrin ve Münbiç´e yönelik yapılacak operasyona da katılmak istediklerini dile getirerek, “Şu anda PYD´nin olduğu bölgelerde savaşıyoruz ve askerlerimiz saldırılara karşı 24 saat nöbet tutuyor. Ne zaman operasyon başlarsa biz her şeyimizle bu savaşta Türkiye´nin yanında yer almak üzere hazırız. Afrin ve Münbiç operasyonlarına 3 bin silahlı savaşçımız ile katılmak için Türkiye´den gelecek talimatı bekliyoruz” diye konuştu. (DHA)

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