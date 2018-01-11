Son Dakika… FETÖ sanığı gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ın tahliye talepleri reddedildi

Kapatılan Zaman Gazetesi eski yazarı Şahin Alpay ve gazeteci Mehmet Altan hakkında Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararının ardından yapılan tahliye talepleri reddedildi. Anayasa Mahkemesi kararının ardından Alpay ve Altan’ın avukatlarının tahliyeye ilişkin dilekçelerini değerlendiren İstanbul 13’üncü ve 26’ncı Ağır Ceza Mahkemeleri heyetleri iki sanık hakkında da tutukluluğa devam kararı verdi.

“AYM GEREKÇELİ KARARINDAN SONRA TEKRAR DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Şahin Alpay'ın tahliye talebini değerlendiren İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçesinde şöyle denildi:

“Mahkememize tutuklu sanık Şahin Alpay’a ilişkin gerekçeli kararın tebliğ edilmediği anlaşılmış olmakla ve ayrıca tutuklu sanık Alpay’ın tahliyesine ilişkin Anayasa Mahkemesi tarafından tedbir mahiyetinde bir karar vermediği de anlaşılmakla, sanık vekilinin tahliyeye ilişkin taleplerinin de bu aşamada reddi ile sanığa atılı suçun vasıf ve miayeti mevcut delil durumu sanık hakkıda istenen cezanın üst sınırı delillerin toplanmamış olması göz önüne alındığında tutuklu sanık Alpay’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.”

KARARA MUHALEFET ŞERHİ

Mahkeme ayrıca kararında Anayasa mahkemesi tarafından Alpay’a ilişkin gerekçeli kararı açıkladıktan sonra tahliyeye ilişkin talebi tekrar değerlendireceğini belirttti.

Oy çokluğuyla alınan karara bir üye muhalefet şerhi koydu. Üye hakim muhalefet şerhinde “Anayasa Mahkemesi'nin tutukluluğa ilişikin özel nitelikteki kısa kararınının kesin ve mahkemeyi bağlayıcı nitelikte olması nedeniyle heyetin tutukluluğun devamı yönündeki görüşüne katılmıyorum” dedi.

İLGİLİ HABER Son dakika haberi... Mehmet Altan ve Şahin Alpay için tahliye kararı

MEHMET ALTAN'IN TALEBİ DE REDDEDİLDİ

Mehmet Altan'ın tahliye talebini değerlendiren 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi de kararının gerekçesinde Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının henüz ellerine ulaşmadığı belirtildi. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının gelmesinin ardından tutukluluk durumunun yeniden değerlendirileceğine karar verdi.

Karara muhalefet şerhi koyan üye hakim gerekçesinde “Hak ihlali olduğu tespit edildiğinden mahkememizce ihlalin sonucunun ortadan kaldırılması gerekeceğinden ve bu husus ancak başvuru sahibi olan Mehmet Alta'ın tahliyesi yoluyla mümkün olduğundan sadece başvuru sahibinin tahliye edilmedi gerektiği görüşü ile çoğunluğun görüşüne katılmıyorum” dedi.

AVUKATLARIN ILICAK VE AHMET ALTAN TALEBİ DE REDDEDİLDİ

Avukatların Anayasa Mahkemesi'nin kararının emsal olduğunu belirterek davanın diğer tutuklu sanıkları Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında da tahliye talebinde bulunmuştu. Mahkeme heyeti Altan ve Ilıcak hakkındaki tahliye taleplerini ise oy birliğiyle reddetti.

ALTAN’IN AVUKATI: KARAR ANAYASA’YA AYKIRI

Mehmet Altan’ın avukatı Veysel Ok, kararın ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AYM kararının herkes için bağlayıcı olduğuna dikkat çekerek, Ağır Ceza Mahkemesi kararının anayasaya aykırı olduğunu belirtti.