Son dakika: Fırtına obüsleri Afrin’de PYD hedeflerini vuruyor, tanklar sınıra yığılıyor

TSK'nın başlattığı Afrin'deki harekattan her geçen dakika yeni bir son dakika birlgisi geliyor. Operasyona katılan 72 uçak üslerine dönerken şimdi de Başbakan Yıldırım'ın sinyalini verdiği kara harekatı için hazırlık yapılıyor. Hatay'ın Hassa ilçesinde fırtına obüsleri Afrin'deki YPG/PYD hedeflerini vurdu. Yaklaşık 30 tank sınırın sıfır noktasına konuşlandırılırken, sınıra askeri sevkıyat sürüyor.

Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay’ın Hassa ilçesindeki sınır birliklerinde yer alan fırtına obüsleri, PKK/YPG-PYD hedeflerine son 1 saat içerisinde 12 atış yaptı. Kara operasyonunda askeri araçların Afrin’de rahat geçiş yapabilmesi amacıyla Qara Baba kasabasındaki Karasu çayına yapılacak köprü için gereken betonları taşıyan kamyonlar, obüs atışlarının sağladığı güvenlikle sınırın karşı tarafına geçti. Sınır birliklerine tank sevkiyatı akşam saatlerinde de devam etti. Türkiye’nin çeşitli kentlerinden Hatay’daki bazı birliklere sevk edilen tanklardan 30'u, yüklü oldukları TIR’larla birlikte Hassa ilçesinde sınırın sıfır noktasına geldi. 30 tanklık konvoya daha sonra zırhlı personel taşıyıcı araçlar da katıldı. Tankların Afrin’e girmesi bekleniyor. İHA