Son dakika haberi… ABD’nin PYD kararına hükümetten ilk tepki

Pentagon'un 2019 bütçesinde, terör örgütü PYD'ye 550 milyon dolar ayırmasına ilişkin hükümet cephesinden ilk tepki geldi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "ABD'nin bu tutumunu devam ettirmesi, bizim açımızdan zaten tanıdığımız, bildiğimiz ama iki ülke arasındaki ilişkileri neredeyse koparacak seviyeye getirecek bir yaklaşım" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, TRT Haber ve Spor Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç’un moderatörlüğünü yaptığı Basın Kartı programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, Pentagon 2019 bütçesinde PKK-PYD’ye toplam 550 milyon dolar bütçe ayırmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABER Son dakika haberi! ABD'den skandal terör bütçesi!

TRT Haber’in haberine göre Çavuşoğlu, ABD’nin terör örgütleriyle birlikte devam etmesinin iki ülke arasındaki ilişkileri kopacak seviyeye getirebileceğine işaret etti.

Hakan Çavuşoğlu, “ABD şu anda YPG/PYD ve PKK ile birlikte orada devam ediyor. Biz de diyoruz ki bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz. Bu Türkiye’nin beka sorunudur. Türkiye’nin güneyinde asla bir terör kuşağı oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz. Dolayısıyla bu noktadaki tavrımız da net. İşte Fırat Kalkanı Harekatı’nda yaptığımız gibi, burada da teröristleri bölgeden temizlemek, orayı steril bir hale getirmek ve oranın yönetimini de teröre bulaşmamış yerel kişilere bırakmak bizim amacımız. Hal böyle olunca ABD’nin bu tutumunu devam ettirmesi elbette bizim açımızdan, zaten tanıdığımız bildiğimiz bir yaklaşım, ama bu iki ülke arasındaki ilişkileri, artık neredeyse koparacak seviyeye getirecek bir yaklaşım.” diye konuştu.