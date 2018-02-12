Son dakika haberi… Ankara Büyükşehir’den ABD’ye flaş Afrin tepkisi

Geçtiğimiz Aralık ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ne tepki için, ülkenin büyükelçiliğinin bulunduğu sokağın adını, "Fahrettin Paşa" olarak değiştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bu kez de ABD için harekete geçti. Tuna, ABD Büyükelçiliği önündeki Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adının, 'Zeytin Dalı' olarak değiştirilmesi için gerekli teklifin imzalandığını ve bu akşam Belediye Meclisi'nde başkanlık önergesinin sunulacağını açıkladı.

Tuna sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ABD Büyükelçiği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesi’nin adını “Zeytin Dalı” olarak değiştirmek için gerekli teklifi imzaladık. Bu akşam Ankara Büyükşehir Meclisimize başkanlık önergesini sunacağız. Hayırlı olsun, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun.” ifadelerini kullandı.

ABD Büyükelçiği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesinin adını “Zeytin Dalı” olarak değiştirmek için gerekli teklifi imzaladık. Bu akşam Ankara Büyükşehir Meclisimize başkanlık önergesini sunacağız.

Hayırlı olsun, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. pic.twitter.com/qXHlEvdmD9 — Doç. Dr. Mustafa TUNA (@mustafatuna0606) 12 Şubat 2018

SOKAK İSMİ ‘DİPLOMASİSİNİ’ DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Melih Gökçek’in yerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Mustafa Tuna, geçtiğimiz yılın sonunda da Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'in, Medine Kahramanı Fahrettin Paşa hakkında yaptığı asılsız suçlama ve hakaretin ardından, harekete geçmiş, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği'nin (BAE) bulunduğu sokağın adını, “Fahrettin Paşa” olarak değiştirmişti.

ABD’YE TEPKİ VERİLDİ ANCAK NEVZAT TANDOĞAN DA SİLİNİYOR!

ABD’ye tepki vermek için ismi caddeden silinen Nevzat Tandoğan, eski Ankara valilerindendi. Ankara’da bir meydana, Batıkent’te bulunan bir parka ve bir caddeye onun ismi verilmiş. Meydanın ismi 2015 yılının Nisan ayında Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Anadolu Meydanı olarak değiştirilmişti.

NEVZAT TANDOĞAN KİMDİR?

İstanbul Hukuk Mektebi’nden mezun olmuştur. Kasımpasa Erkek Numune Okulu Musahabatı Ahlakiye Öğretmenliği, 1. Ordu Menzil Adli Müşavirliği, Erenköy Numune Okulu, Kasımpasa Okulu Şube Öğretmenlikleri, Anadolu Feneri Öğretmenliği, İstanbul Polis Umum Müdürlüğü 2.Şube Müdür Muavinliği, Müdürlüğü, 3. Şube ve 1.Şube Müdürlükleri, 1. Şube Başkanlığı Adalar Dairesi Müdürlüğü, Malatya Valiliği, TBMM III. Dönem Konya Milletvekilliği (4 Kasım 1929 tarihinde istifa etmiştir.), Ankara Valiliği ve Şehremaneti Vekilliği yapmıştır. Tandoğan, 9 Temmuz 1946 tarihindeki intihar etmiştir.