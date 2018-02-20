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Son dakika haberi… Ankara’da sıcak saatler… Erdoğan ve Akşener’den iki sürpriz zirve

Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP lideri Mustafa Destici'yi ağırlarken, Meral Akşener de ANAP, DSP, MHP, DYP ve AKP kökenli 300 isimle buluşacak.

android-time 15:52 20 Şubat 2018
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Son dakika haberi… Ankara’da sıcak saatler… Erdoğan ve Akşener’den iki sürpriz zirve
Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP lideri Mustafa Destici'yi ağırlarken, Meral Akşener de ANAP, DSP, MHP, DYP ve AKP kökenli 300 isimle buluşacak.

AKP ile MHP arasındaki ‘Cumhur’ ittifakının resmen açıklanmasından sonra Ankara’da hareketli saatler yaşanmaya başlandı.

FOTO:İHA - Arşiv / AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BBP lideri Destici ile görüşeceği açıklandı.

FOTO:İHA – Arşiv / AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BBP lideri Destici ile görüşeceği açıklandı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin Cumhur ittifakına ilişkin “Hayırlı olsun. Tabi ben başından beri bu ittifakın yanında olduğumuzu, doğru bulduğumuzu, Türkiye açısından da gerekli olduğunu hep ifade ettim”  açıklamasının ardından gelen haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BBP lideri ile Mustafa Destici ile görüşeceği bildirildi.

MERAL AKŞENER DE 300 İSİMLE GÖRÜŞECEK

Ankara kulislerini hareketlendiren bir diğer gelişme ise İYİ Parti ile ilgili oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bu akşam eski bakan, vekil ve bürokratlarla biraraya geleceği öğrenildi.

Akşam saatlerinde Çukurambar’daki bir otelde gerçekleşecek toplantıda Akşener’in; ANAP, DSP, MHP, DYP ve AKP’de siyaset yapmış yaklaşık 300 kişi ağırlayacağı bildirildi.

Toplantıda söz konusu davetlilerle Akşener’in ‘görüş alış-verişinde bulunacağı’ açıklandı.

 

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Son güncelleme: android-time 17:1020.02.2018
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