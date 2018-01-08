Bahçeli’nin sözlerine AKP’den ilk yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacakları yönündeki açıklamasına AKP'den ilk yanıt geldi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Partimizin yetkili kurulları bu konuda toplanacak ve gerekli kararı verecek. Açıklamasını takdirle karşılıyoruz” dedi.

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ittifak açıklamasın ilişkin, “Sayın Bahçeli’nin açıklamalarını da taktirle karşılıyoruz, olumlu karşılıyoruz. Partimizin yetkili kurulları toplanacak ve nihai kararı verecektir. Başından beri ittifakın siyasi tarihte fiilen uygulandığını biliyoruz. Bunun resmi karşılığı olmamış. Tüm partiler bir araya gelsin, ittifakın resmi halini ete kemiğe büründürelim” dedi.

AKP Grup Başkan Vekili Turan, Meclise gelmesi beklenen uyum yasalarını ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ittifak açıklamalarını değerlendirdi. Uyum yasaları konusunda Turan, “15 Temmuz’dan sonra bu ülkeye nasıl bir elbise giydirilmeye çalışıldığını dost düşman herkes gördü. Darbeyi savuşturan, kendi egemenliğinden başka bir egemenlik tanımayan bu milletin evlatları bir araya gelerek bir anayasa değişikliğini meydana getirdiler. Şimdiye kadara demokrasimizin zaman zaman inkıtaya uğraması, darbelerle, bir takım muhtıralarla zaman kaybetmesi, zaman kaybetmesinin siyasal karşılığı var. Ama istiyoruz ki 16 Nisan’dan sonra milletimizin verdiği göreve öyle bir çalışalım ki bu yeni Türkiye inşasında, yeni Türkiye’nin bir daha demokrasisinin inkıtaya uğramadığı, asla ekonomisinin küçülmediği, asla kendi egemenliğinden başka söz sahibi olmadığı, millete rağmen hiçbir şeyin yapılmadığı bir Türkiye’yi beraber inşa edelim istiyoruz. O yüzden ortada çok net tablo var. Bir görevimiz var, sadece AK Parti’nin değil tüm partilerin görevi. Bir oyla bile olsa evetle sonuçlandıysa yeni inşayı beraber yapmak durumundayız. Uyum yasaları sadece AK Parti’nin görevi değil. Biz uyum yasalarını getiririz, Meclisten geçiririz. Tüm partilerin katkı sağlamasını istiyoruz. Bu sadece MHP ve AK Parti’nin görevi değil. Bütün partiler katkı sağlamalı. Milletin bize verdiği görevden kaçamayız. 16 Nisan’dan sonraki görevimizi biliyoruz” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ittifak açıklamalarına ilişkin de Turan, “Sayın Bahçeli’nin açıklamalarını da taktirle karşılıyoruz, olumlu karşılıyoruz. Partimizin yetkili kurulları toplanacak ve nihai kararı verecektir. Başından beri ittifakın siyasi tarihte fiilen uygulandığını biliyoruz. Bunun resmi karşılığı olmamış. Tüm partiler bir araya gelsin, ittifakın resmi halini ete kemiğe büründürelim. Herkesin ‘evet’ diyeceği sistemi kuralım. Sayın Bahçeli bu konuda bir adım atmıştır. HDP ile CHP bir araya gelince ne güzel ittifak diyeceksiniz, MHP ile AKP bir araya gelince bu nasıl iş diyeceksiniz. İttifak her parti için haktır” değerlendirmesini yaptı.

Turan, Bahçeli’nin hamlesine AKP’nin cevabına dair uyum yasalarına dikkat çekerek, “İttifakla ilgili partiler kanaatlerini ortaya koyacaklardır, çalışmalarını yapacaklardır. Uyum yasaları kapsamında ittifaklar ve diğer konular da mutlaka gündeme gelecektir. Her parti bu konuda kanaatini aktaracaktır. Genel başkan düzeyinde bir araya gelinecektir, ittifakın ayrıntıları, genel ayrıntıları belirlenip, teknik çalışmalar beraber gelecektir” ifadelerini kullandı.

OHAL’ın uzatılmasına ilişkin soru üzerine Turan, “Olağanüstü Hal bu ülkede uçurum kenarından dönen bir milletin, devletin anayasal rejim içerisinde talep ettiği bir sistem. Olağanüstü Hal’i AK Parti icat etmedi. Olağanüstü Hal zaten bu ülkenin anayasa sisteminde, rejiminde olan bir sistem. İhtiyaçtan dolayı Olağanüstü Hali hükümetimiz bundan 1.5 sene kadar önce talep etti, Meclisimiz de bu konuda karar verdi. FETÖ ile ilgili mücadeleler başta olmak üzere terörle ilgili mücadelemizde Olağanüstü Hal’in bu ülkenin birliği ve beraberliğine, sonuç almasına karşı büyük oranda fayda sağladığı herkesin malumu. Olağanüstü Hal hükümetin Milli Güvenlik Kurulunda aldığı kararla gündeme gelebilir. Bu karar eğer ‘evet’ olması halinde AK Parti Grubu hazırdır” şeklinde konuştu.

Turan ayrıca, Leyla Zana’nın Meclis gündeminde olacağını ifade etti.