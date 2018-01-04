Son dakika haberi… CHP’den flaş Beşiktaş kararı

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, Cumhuriyet Halk Partililer ve Beşiktaşlılar, Beşiktaş Belediyesi önünde toplanmaya başladı. Karara tepki gösteren partililer sloganlar atarak kararı eleştirdi. Görevinden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, belediye önünde bir açıklama yaparak, "Milletin verdiği emaneti millet alır" dedi. Belediye önünde toplanan kalabalığa seslenen CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ise CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın alana geleceğini ve burada bir MYK toplantısı yapacaklarını söyledi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, Cumhuriyet Halk Partililer ve çok sayıda vatandaş, Beşiktaş Belediyesi önünde toplandı.

Kalabalık “Hak hukuk adalet”, “Burası Beşiktaş burdan çıkış yok”, “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganları atıyor.

Alana ilk gelen Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri, Sezgin Tanrıkulu ve Barış Yarkadaş basın açıklamasında bulundu.

TANRIKULU: KARAR HUKUK DIŞIDIR

Kararı eleştirdiğini belirten Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Görevden alma hukuk dışıdır. Hiçbir dayanağı yoktur. Açılan bir dava yoktur. 17 ay önce başlatılan bir soruşturma vardır. O soruşturma nedeniyle açılan bir dava yoktur. Belediye başkanımız 17 aydır mahkemeye ve savcılığa davet edilmemiştir” dedi.

YARKADAŞ: NEDEN İFADE ALINMADI?

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Barış Yarkadaş ise, “Belediye başkanımız 17 aydır kendisiyle ilgili açılan soruşturma hakkında ifade veremiyor. Diyor ki, ‘Eğer benim bir suçum varsa Çağlayan Adliyesi'ne geleyim ifademi vereyim.' O ifadenin neden alınmadığı bu gün ortaya çıktı” diye konuştu.

CANPOLAT: VARSA YÜREĞİNİZ İŞTE SANDIK

Belediye önünde toplanan kalabalığa daha sonra CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat hitap etti. CHP Liderinin de Beşiktaş Belediyesi’ne geleceğini ifade eden Canpolat, “İstediğiniz kadar saldırın İstanbul’u yüzde 60’la alacağız. Bu kaybetme korkusudur. Varsa yüreğiniz işte sandık… Siz kendi başkanlarınıza bakınız. Görevden aldığınız belediye başkanlarınıza bakınız. Bugün yeni bir kumpasla karşı karşıyayız. Sessiz kalmayacağız. Partililerimiz yarın saat 10.00’da buraya gelecekler. Onlar gelene kadar burada bekleyeceğiz. Mini MYK yapacağız. Daha sonra Genel Başkanımız saat 14:00’da buraya gelecek” ifadelerini kullandı.

HAZİNEDAR: MİLLETİN VERDİĞİ EMANETİ MİLLET ALIR

Canpolat’ın ardından da İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar konuştu. Hazinedar, “Milletin verdiği emaneti millet alır” dedi. “Basından öğrendiğim karar ilişkin söyleneceklerin bir çoğunu bugün paylaştım” diyen Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar şöyle devam etti;

“FETÖ’YLE NOKTA KADAR İŞİMİZ OLMAZ”

“Beşiktaş halkının emanetini temsil ediyorum. Çok zor şartlarda, merkez siyasetin vesayeti altında bu görevi yerine getirmeye çalıştım. Parti, insan ayrımı yapmadan 4 yıldır görevi yürütmeye çalıştım. Bu sürecin sonunda vesayetin, merkez siyasetinin yerel yönetimler üzerinde kurduğu vesayetin kötü örneğini yaşadık. Beşiktaş özel bir yer. CHP’nin en yüksek oy aldığı yerin belediye başkanıyım. Uzaklaştırılma gerekçem yolsuzluk iddialarıyla beraber hakkımda yürütülen FETÖ soruşturması… Değil ben; ailemde, sülalemde darbeci, terör örgütü veya herhangi bir cemaate mensup bir tek kişi bulamazlar. İktidarın bu terör örgütünü meşru gördüğü 17/25 Aralık’tan önceki dönemde de bu terör örgütüyle nokta kadar işimiz, siyaseten de ticareten de ve sosyal olarak da olmamıştır. Ne benim ne de ailemin.”