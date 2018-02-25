Son dakika haberi… Bolu, Çanakkale ve Edirne’de kar yağışı (Yurtta hava durumu)

Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Gelen son dakika haberlerine göre; Edirne'de , hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düşerken, kar yağışı etkili olmaya başladı. Bolu’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, sürücülere zor anlar yaşattı. Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Dumanlı mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Sinop'ta etkili olan sağanak yağmur ve sis nedeniyle bazı uçak seferlerinde aksamalar oldu, iptaller yaşandı. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı yüksek kesimlerde bulunan köylere sabaha karşı kar yağdı.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisindeki Edirne’de, hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü.

Kentte kar yağışı etkili olmaya başladı.

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Meteoroloji verilerine göre, kar yağışının, gece yarısına kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor. DHA

ÇANAKKALEDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Dumanlı mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Deniz seviyesinde sağanak yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler köy yollarının ulaşıma açık olduğunu bildirdi. Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar kar topu oynamak için özel araçlarıyla Dumanlı’ya akın etti. Vatandaşlar bol bol selfie çekerek anı ölümsüzleştirdi.





BOLU DAĞI’NDA DA KAR YAĞIŞI

Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimlerinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kar kalınlığının yer yer 5 metreye kadar yükseldiği Bolu Dağı'nda karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama araçlarıyla ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için çalışmalarına başladı.

Sürücüler yol kenarlarında bulunan ışıklı tabelalarla hız yapmamaları konusunda uyarılırken, trafik ekipleri de kar lastiği ve gerekli ekipmanları olmayan sürücülerin yola çıkmamalarını istedi.





SİNOP’TA UÇAK SEFERLERİ İPTAL OLDU

Sinop kent merkezinde etkili olan sis ve sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle Sinop Havalanı’nde uçak seferlerinde iptaller ve aksamalar yaşandı. Ayrıca bugün Sinop Dokuzoğlu Stadı’nda oynanan Türkiye Bölgesel Amatör Lig 4’üncü grupta müçadele eden Sinopspor- Görelespor maçı da olumsuz hava koşulları nedeniyle 27’inci dakikada tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirleyeceği bir tarihte müsabakanın tekrar oynanacağı belirtildi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonucunda Seyitgazi ilçesine bağlı bazı köylerde yaşayan vatandaşlar, sabaha beyaz örtü ile uyandı. Gökbahçe, Oynaş ve Yukarı Karacaşehir köylerinde kar yağışı sonucu beyaz bir örtü oluşurken, vatandaşlar da bunu fırsat bilerek fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Kar yağışı etkisini yoğun olarak göstermezken, köy yollarında kapanma yaşanmadı.

