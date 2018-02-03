Son dakika haberi… CHP 36. Olağan Kurultayı’nda yeni genel başkan belli oldu

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda oylamanın ardından yeni Genel Başkan belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu 790 oyla yeni genel başkan seçildi. Gelen son dakika haberine göre Muharrem İnce ise 447 oyda kaldı. Yeniden genel başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı teşekkür konuşmasında "Önümüzdeki süreç sıradan bir süreç değildir. Zor koşullarda mücadele vereceğiz. Türkiye en zor dönemeçlerinden birini yaşıyor. İnsanlar kaygıyla Türkiye'nin bekasından söz ediyorlar. 15 yılda Türkiye'yi beka sorunuyla kimler karşı karşıya getirdi? İktidarın bunun hesabını vermesi gerekiyor. Huzurun garantisini ve teminatını veriyorum sizlere" dedi.

CHP’nin 36’ncı Olağan Kongresinde 20.35’te başlayan oy verme işlemi 23.13’te sona erdi. CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda başkanlık yarışı için delegeler oylarını kullandı.

Görevliler tarafından 76 kabin ve 25 sandık yerleştirildi. Oy verme işlemlerinin ardından sayıma geçildi. Seçimlerde 1266 kurultay delegesinin 1253'ü oy kullandı. 1237 delegenin oyu geçerli sayılırken 16 delegenin oyu geçersiz sayıldı.

Gelen son dakika bilgisine göre, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 790 delegenin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi. Muharrem İnce ise 447 oyda kaldı. Bu sonuçlarla Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha Genel Başkan seçildi.

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KILIÇDAROĞLU KÜRSÜYE ÇIKTI

Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden Genel Başkan seçilmesinin ardından kürsüye çıkarak teşekkür konuşması yaptı.

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Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

“Üstlendiğim görev sıradan değildir. Bu ülkenin her ferdinin hakkını, hukukunu ve adaletini sağlamak için her türlü mücadeleyi yapacağıma sizlere söz veriyorum.

Bugün yaşadığımız ortamda CHP’ye genel başkanlık yapmanın sıradan bir olay olmadığını biliyorum. Birilerini uykusunun kaçacağını da biliyorum.

Türkiye davamızı sonuna kadar götüreceğiz. Adaleti, demokrasiyi ve hukuku birlikte savunacağız. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu bizim namus borcumuzdur.

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“ZOR KOŞULLARDA MÜCADELE VERECEĞİZ”

Önümüzdeki süreç sıradan bir süreç değildir. Zor koşullarda mücadele vereceğiz. Türkiye en zor dönemeçlerinden birini yaşıyor. İnsanlar kaygıyla Türkiye’nin bekasından söz ediyorlar. 15 yılda Türkiye’yi beka sorunuyla kimler karşı karşıya getirdi? İktidarın bunun hesabını vermesi gerekiyor. Huzurun garantisini ve teminatını veriyorum sizlere.

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“BÜTÜN ŞEHİTLERİMİZ ONURUMUZDUR”

Bu akşam 7 şehidimiz var. Hepimiz çok üzüntülüyüz. Kahraman askerlerimiz, vatanımız için mücadele eden askerlerimize minnet, şehitlere şükran borçluyuz. Onların mücadelesi gelecek mücadelesidir. Bütün şehitlerimize minnet borçluyuz. Onlar bizim onurumuzdur.

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“KUVAYİ MİLLİYE’NİN NE OLDUĞUNU BİLİRİZ”

Biz Kuvayi Milliye’nin ne olduğunu biliriz. Türkiye’yi beka sorunundan kurtarmanın yolu ülkemize sahip çıkmamızdan gerekiyor. Büyük sorumluluklarımız var.

“TERÖR ÖRGÜTLERİNE KAYNAKLIK EDEN ÜLKE…”

Önceden sadece PKK vardı. Türkiye şimdi bütün terör örgütlerine hem kaynaklık eden hem bedel ödeyen ülke oldu. İktidardakiler bunun hesabını vermek zorundadır. Hep birlikte hesap sormak zorundayız.

Atatürk,”Savaş zorunlu olmadıkça cinayettir” demişti. Bugün zorunlu tabloyla karşı karşıyaız. O sorunun açanlar bugün Türkiye’yi yönetenlerdir.

Beni zorlu ve onurlu bu göreve seçtiğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Mücadelemiz hak ve adalet mücadelesidir. İnanç ve kararlılıKla sürdüreceğiz Zorlu süreçte birlikte ve beraber olacağız. Bizimle beraber aynı paralel de oy kullanmayan arkadaşlarım başımın üstünde yeri var. Hiç kimseyi ayrıştırmayacağım.



YARIN PM VE YDK ÜYELERİ SEÇİLECEK

Kurultayın ikinci ve son günü olan bugün ise Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliklerinin seçimi yapılacak.



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