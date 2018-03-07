Son dakika haberi… CHP ile AKP arasında seçim güvenliği randevusu

Ajansların geçtiği son dakika haberine göre; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hazırladıkları seçim güvenliği raporunu yarın saat 12:00'da AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'a iletecek.

CHP’den yapılan bilgilendirmeye göre, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun aralarında bulunduğu CHP Heyeti'nin siyasi partilerle temasları sonrası hazırladıkları seçim güvenliğine ilişkin rapor, yarın saat 12.00’de AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile yapılacak görüşmede sunulacak.