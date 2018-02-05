CHP Parti Meclisi seçim sonuçları… 7 isim listeyi deldi

CHP’nin 36. Olağan Kurultayındaki Parti Meclisi seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlar alındı. Kılıçdaroğlu’nun listesine aldığı ve partiye transferle gelen isimler örgüt barajını aşamadı. Delege, Kılıçdaroğlu’nun PM listesinde yer alan ve en çok eleştirilen isimlerden biri olan Milli Görüş kökenli Mehmet Bekaroğlu'nu çizdi. Bilim Kültür Platformundan ise Taraf yazarı Yüksel Taşkın da liste dışı kaldı. CHP'nin tartışılan bir başka ismi Sezgin Tanrıkulu da delege tarafından çizildi ve PM'ye giremedi. İşte detaylar...

Kemal Kılıçdaroğlu’nun listesinde olup da delegeden yeterli oyu alamayan isimler ise Ekrem Kerem Oktay, Sezgin Tanrıkulu, Umut Tekin, Ali Rıza Yılmaz, Ali Hikmet Akıllı,Mehmet Bekaroğlu, Celal Çelik ve Fatma Güner oldu. Resmi sonuçlar kadın ve gençlik kotası düşüldükten sonra belli olacak.

Kılıçdaroğlu’nun listesine almadığı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger ve eski Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın ile Milletvekilleri, Tuncay Özkan, Haluk Pekşen, Ali Şeker, Gaye Usluer, Necati Yılmaz listeyi delerek PM’ye girdi.

KOÇ VE BÖKE REKOR KIRDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti saymanı Haluk Koç 692 oyla liste başı oldu. Behzat Öntaş ise ”0” oy aldı. Kurultay öncesinde parti politikalarını eleştirerek kendilerini “Sol gövde” olarak tanımlayan ve bir bildiri yayınlayan eski Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke 687 oy aldı. Böke en yüksek oy alan ikinci isim oldu.

DELEGEDE İSTEMEDİ

Kılıçdaroğlu'nun listesine aldığı Ekrem Kerem Oktay 339, Sezgin Tanrıkulu 310, Umut Tekin 319, Ali Rıza Yılmaz 314, Ali Hikmet Akıllı 324, Mehmet Bekaroğlu 160, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise 316 oyda kalarak PM'de yer alamadı.

KILIÇDAROĞLU'NA RAĞMEN

373 oyla Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer almamasına karşın listeyi delerek PM'ye girdi. Eski Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın da 422 oyla listeyi deldi. Tuncay Özkan 413 oyla, Haluk Pekşen 390, Ali Şeker 375, Gaye Usluer 371, Necati Yılmaz 428 oyla delerek PM’ye girdi. Böylece Kılıçdaroğlu'nun kurultaya sunduğu 52 kişilik listesinde resmi olmayan sonuçlara 7 kişi listeyi deldi. Milletvekii Eren Erdem ile eski Büyükelçi Ünal Çeviköz aynı oyu aldığı için kura çekilecek.

MUHARREM İNCE EKİBİ

Muharrem İnce'nin listesinde olup Kılıçdaroğlu'nun listesinde olmayan Tuncay Özkan, Necati Yılmaz, Gökhan Günaydın listeyi delip PM'ye girmeyi başardı. Her iki listede olup PM'ye giren Gamze İlgezdi, Yaşar Seyman, Bülent Ecevit Tatlıdil, Emine Gülizar Emecan. Ünal Çeviköz'ün durumu ise aynı oyu aldıkları için kura sonucunda belli olacak…

İLHAN CİHANER KOTADA KALDI

Resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 33 kadın ve yüzde 10 gençlik kotası nedeniyle 52 listede İlhan Cihaner ve Müslüm Sarı kotaya takıldı. Kılıçdaroğlu'nun Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği için kurultaya sunduğu listenin tamamı seçildi. Ancak kadın kotası nedeniyle bir erkek üyenin yerine kadın üye getirildi. Tuba Torun 603, Erdoğan Kılıç 553, Uğur Bayraktutan 548, Gülsüm Filorinalı 542, Sezgin Kaya 534, Öncü Özbay 526, Selahattin Emre 498, Ahmet Ersen Özsoy 486, Mahir Polat 486, Mustafa Serdar Soydan 478, Emrah Arslan 444, Cem Artantaş 436, Turan Aydoğan 432, Banu Gençkan 378 oy aldı. Kadın kotası nedeniyle 420 oy alan Süleyman Bülbül’ün üyeliği düşerken, Gonca Yelda Orhan 265 oyla YDK’ya girdi.

ÖRGÜTTEN TRANSFER BARAJI

8 kişilik Bilim Yönetim ve Kültür Platformu üyeleri belirlendi. Taraf yazarı Yüksel Taşkın da liste dışı kaldı. Kılıçdaroğlu BYKP 12 kişi önerdi ve 8'i seçildi. Buna göre Prof. Dr. Lale Karabıyık 931, Burhan Şenatalar 897, Yunus Emre 881, Sibel Özdemir 880, Ayşe Eser Danişoğlu 831, Yüksel Taşkın 743, Prof. Dr. Fethi Açıkel 733, Zeki Kılıçaslan 724, Murat Emir 705, Onur Akın 682, Ali Rıza Erbay 635, Ömer Fethi Gürer 558 oy aldı.

Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık 931 ile en yüksek oyu aldı. Son seçimlerde milletvekili gösterilmediği için MYK’daki görevinden istifa eden Şenatalar’a ise örgüt 897 oyla sahip çıktı. Şenatalar en yüksek oyu alan ikinci isim oldu. Daha önce İstanbul İl Başkanlığı için adı geçen akademisyen Yunus Emre 881 ile en yüksek oyu alan üçüncü isim oldu.

ONUR AKIN GİREMEDİ

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir 880 oy alırken Eser Danişoğlu 831 oy topladı. KHK ile kapatılan Taraf Gazetesi’nin yazarlarından Taşkın 743 oy aldı. Ankara Milletvekili Emir 705 oyla, sanatçı Onur Akın 682 oyla, Erbay 635 oyla, Niğde Milletvekili Gürer ise 558 oyla YDK’ya giremedi.

PM ŞİMDİLİK BÖYLE

Resmi olmayan sonuçlara göre 52 kişilik PM belirlendi ancak kadın ve gençlik kotası nedeniyle bu listenin değişme ihtimali bulunuyor.

İşte PM’nin son hali; Gamze İlgezdi, Sera Kadıgil, Yavuz Karan, Yıldırım Kaya, Haluk Koç, Bülent Kuşoğlu, Hakkı Süha Okay, Faik Öztrak, Ali Öztunç, Gamze Pamuk Ateşli, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal, Selin Sayek Böke, Yaşar Seyman, Gamze Taşcıer, Ayça Taşkent, Bülent Ecevit Tatlıdil, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Seyit Torun, Pınar Uzun, Öztürk Yılmaz, Gökan Zeybek, Onursal Adıgüzel, Veli Ağbaba, Haydar Akar, Gülizar Biçer Karaca, Tekin Bingöl, Çetin Osman Budak, Emre Çam, Mehmet Ali Çelebi, Ünal Çeviköz, M.Gül Çiftçi, Semra Dinçer, Emine Gülizar Emecan, Sevda Erdan Kılıç, Aykut Erdoğdu, Muharrem Erkek, Ali Haydar Hakverdi, Akif Hamzaçebi, Turan Hançerli, Haluk Pekşen, Gökhan Günaydın, Tuncay Özkan, Necati Yılmaz, Gaye Usluer, Ali Şeker, Erdal Aksünger,Eren Erdem, Gülçin Timur.

İlhan Cihaner ve Müslüm Sarı kotaya takılmış görünürken PM'nin yedek üyeleri ise Tuba Torun, Erdoğan Kılıç, Uğur Bayraktutan, Gülsüm Filorinalı, Sezgin Kaya, Öncü Özbay, Selahattin Emre, Ahmet Ersen Özsoy, Mahir Polat, Mustafa Serdar Soydan, Emrah Arslan, Cem Artantaş, Turan Aydoğan, Süleyman Bülbül ve Banu Gençkan oldu..

İŞTE CHP’NİN BUGÜN ‘ESKİ’ OLACAK MEVCUT PM LİSTESİ: 41 ERKEK 19 KADIN…

CHP’nin mevcut Parti Meclisi şu isimlerden oluşuyordu: Veli Ağbaba, Hakkı Akalın, Haydar Akar, Gamze Akkuş İlgezdi, Erdal Aksünger, İdris Akyüz, Zeynep Altıok, Gülizar Biçer Karaca, Tekin Bingöl, Çetin Osman Budak, İlhan Cihaner, Emre Çam, Mehmet Ali Çelebi, Ayşe Eser Danışoğlu, Mevlüt Dudu, Ali Rıza Erbay, Sevda Erdan Kılıç, Eren Erdem, Aykut Erdoğdu, Gürsel Erol, Turan Hançerli, Saliha Sera Kadıgil, Lale Karabıyık, Ferihan Karasu, Yıldırım Kaya, Alper Keten, Ahmet Haluk Koç, Devrim Kök, Bülent Kuşoğlu, Mustafa Moroğlu, Hakkı Suha Okay, Gülseren Onanç, Yasemin Öney Cankurtaran, Ali Özcan, Sibel Özdemir, Ali Özgündüz, Ali Öztunç, Orhan Sarıbal, Selin Sayek Böke, Yaşar Seyman, Kamil Okyay Sındır, Çetin Soysal, Hüsnü Süslü, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Bülent Tezcan, Seyit Torun, Mehmet Tüm, Gaye Usluer, Tuğba Ütebay, İdris Yıldız, Necati Yılmaz, Öztürk Yılmaz, Candan Yüceer, Zeki Kılıçaslan, Kadir Gökmen Öğüt, Haluk Pekşen, Berhan Şimşek, Ahmet Caner Yenidünya, Özkan Yıldız.