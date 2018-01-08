Son dakika haberi… CHP’den Bahçeli’ye sert sözler: ‘Patron çıldırdı, kapatıyoruz’

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP’nin cumhurbaşkanı adayı göstermeyecek olmasına ilişkin, “Sayın Bahçeli MHP’nin kapısına 'tasfiye sürecindeyiz' diye asmış. Büyük mağazaların kapısında görürsünüz, 'patron çıldırdı, kapatıyoruz, kapış kapış malları dağıtıyorlar' falan. MHP’nin durumu o, 'patron çıldırdı, kapatıyoruz', tasfiye sürecinde bir parti. O yüzden Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklamaları, siyasi tarihte ibret alınacak bir tükenişin geldiği son nokta olarak görmek lazım” dedi.

Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerledirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son çıkan KHK'ları Anayasa Mahkemesine götüreceklerini açıklayan Özel, “Kanun önündeki eşitliği, Anayasa önündeki eşitlik ilkesini tamamen ortadan kaldırmaktadır. Zaten aynı KHK'nın içindeki birtakım düzenlemeler af niteliğinde olduğu için Meclis'in nitelikli çoğunluk aranması gereken bir maddesine açıkça aykırı olduğu için düzenlenemez, gideceğiz ve Anayasa Mahkemesinde bir kez daha görüşülmesini sağlayacağız” dedi.

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“SAHTE KABADAYILIK”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da eleştiren Özel, “Öyle bacak kırın deyip etkin mücadele diye bir şey olmaz. Polise kanunsuz emir vermekle sahte kabadayılık değil görevin gereğini yapıp 3 ay içinde, 6 ay içinde bu uyuşturucu çetelerini tamamen kazıyor musun, kazımıyor musun, bugüne kadar neden kazımadın?” diye sordu.

CHP'DEN BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINA İLK TEPKİ: “GÖZLERİME İNANAMADIM”

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanı adayı göstermeyecekleri açıklamasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

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“Ülkeyi yönetme iddiasında olan her partinin aday çıkarması beklenir. Devlet Bahçeli'yi bugün dinlerken yani zaten belli bir süredir şaşırtıyor, şaşırtmaya devam ediyor, dinlerken bir yerden sonra artık gözlerime inanamadım, kulaklarımın duyduğuna inanamadım. Ekrana koca koca yazıldı, ‘biz cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağız'. Akla şey geliyor, Sayın Bahçeli MHP'nin kapısına tasfiye sürecindeyiz diye asmış. Kapıya gelmiş diyorlar ya ‘tasfiye sürecindeyiz, kapatıyoruz, batan geminin malları bunlar, gelsin, seçmen İYİ Parti'ye gitsin, başka muhalefet partilerine gitsin, biz bu kadar benzeştiysek isteyen AKP'ye gitsin, tasfiye sürecinde kapatıyoruz’, herhalde böyle zaman zaman İstanbul'da büyük mağazaların kapısında görürsünüz, ‘patron çıldırdı, kapatıyoruz, kapış kapış malları dağıtıyorlar’ falan, MHP'nin durumu o, ‘patron çıldırdı, kapatıyoruz’, tasfiye sürecinde bir parti. Yani bir suçüstü durumu var.

“BU İŞİN DARBEYLE MARBEYLE ALAKASI YOK”

‘Bu yaptığımız Yenikapı ruhudur’ diyor, ‘yeni bir kapı açtım, herkes geçecek’ diyor yani darbeyle ilişkilendiriyor. ’15 Temmuz sonrası her şey değişti’ diyor. Darbeden 1 ay önce, 1.5 ay önce iki ayrı açıklamada, ‘biz ihtiyaç hasıl olursa verdiğimiz fiili desteği hukuki boyuta kazandırırız’ deyip ardından ‘MHP olarak her türlü sorumluluğu alabiliriz’ diyen sen değil misin? Bu işin darbeyle marbeyle alakası yok. Aylar, yıllar öncesinden bir tasfiye planıyla partiyi AKP'ye yedekleyip AKP'ye bağlayıp partiyi kapatıp kendilerinin bir yere geçtiğini gösteriyor.

“ONUN TAPUSU BİZDE”

Yani milliyetçi yasama partisi, eğer A, B, C ittifakı bir şekilde ikna edebilirse orada varoluşsal sorunlar da var; A'yı birinciliğe AKP'ye layık görüyor da B'ye kimi koyuyor bilmiyorum, C'ye kendi cumhur ittifakını. Kusura bakmasın, 16 Nisan tarihinde oranın tapusu bizde, derler ya Osmanlı tapusu, o C ittifakı dediğin cumhur dediğin cumhuriyetle ilgili bir şeyse onun tapusu bizde.

“SARAY İTTİFAKISIN SEN”

Biz 16 Nisan'da, cumhuriyetten yana olanlar bir ittifak kurduk ama bunun için sarayın onayına, yazıya çiziye gerek yok, gönül ittifakı. Siz bir harf arıyorsanız sizin harfiniz ‘S’, saray ittifakısın sen. Saray ittifakını kurdunuz, dükkanı kapadınız, gidiyorsunuz, verdiniz anahtarı. İyi ki biz varız, iyi ki ‘hayır’ diyenler var.

Yüzde 50 artı 1 meselesinde sizin diziniz titriyor, bizim güvenimiz tam. MHP'ye oy vermiş herkese söylüyoruz, birileri tabelayı indirebilir, birileri kepengi kapatabilir ama cumhuriyetten, demokrasiden yana eşitlikten ve kardeşlikten yanaysanız sahipsiz değilsiniz. Bizim ne harfe ne yasaya ne seçim kanununa ihtiyacımız var, buna ihtiyacı olanlar kendi yarattıkları karanlıkta ittifak şarkısını yüksek sesle söyleyip moral bulmaya çalışanlardır.

“SİYASİ TARİHTE İBRET ALINACAK BİR TÜKENİŞİN GELDİĞİ SON NOKTA”

Bugün baraj bahsi geldiğinde oyu 7 olduğu için 6 demeye dili varmıyor, 8 dese kurtarmıyor, ‘ne desem yanlış anlaşılacak’, ’12 diyim de bilmem ne olsun’. Partinin tabelasını indirmiş, partiyi saraya koymuş, ‘bizi koyarsanız Meclis'te yasa yaparız’ diyor. Partiyi ‘milliyetçi yasama partisine’ çevirmeye çalışan, yönetme iddiası kalmamış bir parti. O yüzden Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları, siyasi tarihte ibret alınacak bir tükenişin geldiği son nokta olarak görmek lazım.”

“MAN ADASI KAFASIYLA ÜLKE YÖNETENLERİN YÖNETİM BİÇİMİ BU”

Özel, “Noter aracılığıyla 100 bin imzalı adaylık ve masrafları konusundaki açıklamalara ne diyorsunuz?” sorusuna da, “Demokrasilerde ülkeyi yönetmeye aday olmanın bir paralı bedeli olamaz. Bugün 100 bin imzayı oraya koyup sonra da buna ‘efendim noterden isteyelim, 120 liradan 12 trilyon olsun'… Diyorlar ya ‘ya parti gösterecek ya da 12 trilyon parayı masanın üstünde keş görüyüm diyor', bu MAN Adası kafasının, MAN kafasının, MAN Adası kafasıyla ülke yönetenlerin yönetim biçimi bu. Bu demokrasi değil” yanıtını verdi.

“AKLI KENDİNDE KALSIN”

“Bahçeli'nin CHP'ye yönelik eleştirilerine ne diyorsunuz?” sorusu üzerine de Özel, “Devlet Bahçeli kendi partisini AKP'nin içine koyarken CHP'ye de başka bir şey önermiş, ben anlamadım ama yani Devlet Bahçeli 29 harf kullandı bugün, söylediklerinden bir şey anlamadık. Ben anlattıklarından x eşit değildir y gibi bir şey anladım. Devlet Bahçeli bize akıl veriyorsa onun aklının onun partisini ne hale getirdiğini gördük, aklı kendinde kalsın demek lazım” dedi. (ANKA)