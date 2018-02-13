Son dakika haberi… Enis Berberoğlu için karar çıktı!

Tutuklu CHP İstanbul Milletvekili ve Hürriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu’nun İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nde yeniden yargılandığı davanın 3'üncü celsesi görüldü. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hükmünü bozan 2. Ceza Dairesi heyeti, Berberoğlu'nu 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Salondakilere seslenen Berberoğlu, “Moralinizi bozmayın. 25 yıl ile başladı 5 yıla düştü” dedi. Berberoğlu'nun avukatı Avukat Murat Ergün, "Berberoğlu'nun derhal tahliye edilmesi gerek" dedi. CHP'nin hukukçu vekilleri de avukatı ile aynı görüşü paylaştı.

MİT tırlarına ilişkin görüntüleri Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddia edilen tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde yeniden yargılandığı davanın 3'üncü celsesi görüldü. Kapalı görülen duruşmada Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu ve kızı Dilara Berberoğlu ile avukatları Murat Ergün, Yiğit Acar ve Zeynel Öztürk salonda hazır bulunurken, Berberoğlu duruşmaya SEGBİS bağlantısı ile katıldı.

Duruşmaya, Başbakanlık Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı avukatları Fuat Midas ve Ümit Ulvi Canik ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları Sara Kanalka ile Hatice Özay da katıldı. Duruşmada uzman bilirkişi Tevfik Koray Peksayar tanık sıfatıyla dinlendi.

Casusluk suçu gizli kalması gereken bilgileri açıklamak suçuna dönüştü

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi heyeti, “devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak” suçunu işlediği gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çarptıran İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hükmünü bozarak, Berberoğlu'nu “devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak” suçunu işlediği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

“Moralinizi bozmayın”

Kararın sonrası Berberoğlu, salonda bulunanlara seslenerek “Moralinizi bozmayın. 25 yıl ile başladı, 5 yıla düştü” ifadelerini kullandı.

Duruşmanın ardından adliye önünde bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya Berberoğlu’nun eşi Oya Berberoğlu, kızı Dilara Berberoğlu, avukatları Murat Ergün, Yiğit Acar, Zeynel Öztürk, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi ile CHP eski Milletvekili Kadir Öğüt katıldı.

“Casusluk iddiaları çökmüştür”

Hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Muarrem Erkek, “Enis Berberoğlu, ülkemizin yetiştirdiği en önemli gazetecilerden birisidir ve şu anda milletvekilidir. Her şeyden önemlisi suçsuz bir insandır. Bu karar ile baştaki ağır iddiaların, özellikle casusluk iddiasının çöktüğünü de özellikle de vurgulamak istiyorum. Sonuç olarak, bu yargılamaların sonucunda Enis Berberoğlu'nun beraat edeceğini inancımızda tamdır. Her şeye rağmen yargının üzerindeki ağır baskıları bilmemize rağmen, adalete sonuna kadar güvenmek, hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdürmek zorundayız” dedi

“Bu karar kötünün iyisidir”

Enis Berberoğlu'nun masumiyetinin ortaya çıktığını belirten avukat Murat Ergün, Berberoğlu'nun tahliye edilmemesine itiraz için 3. Ceza Dairesine başvuracaklarını söyleyerek, “Mahkeme Enis Berberoğlu hakkındaki, en kabul edilemez, en çok vicdanları yaralayan savcılık iddialarının tamamını reddetti. Bu bizim için çok önemlidir. Dolayısıyla bu karar tamamen vicdanları rahatlatan, adalete uygun olan ve içimize sinen bir karar olmamakla birlikte, kötünün iyisidir diyebiliriz. Olması gereken hiç kuşkusuz Enis Berberoğlu'nun beraat etmeseydi. Yargılama aşamasında Enis Berberoğlu'nun masumiyeti gün gibi ortaya çıkmıştır. Ama maalesef mahkeme beraat kararı vermemiştir. Ve doğal olarak tahliye kararı da verememiştir. Tahliye kararının da verilmemesinin gerekçeleri arasında başka bir dosyadan yargılanıyor olması var ki, o dosyada da zaten tutuksuzdur. Enis Berberoğlu üzerine atılı suçları işlememiştir. Üzerine atılı olan iftiralardan, özellikle vatana-millete karşı, casusluk, terör örgütü doğrultusunda çıkarlarına hizmet etme gibi en rahatsız edici, en çok reddettiğimiz suçlamalardan aklanmıştır. Tahliye olmaması bizim için büyük bir sorun, biz tahliye için öncelikle 3. Ceza Dairesine başvuracağız. Bundan sonra dosya Yargıtay'a gidecek. Burada bir sonuç alamazsak yargıtaydan da tahliye yönünde isteklerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

HALUK PEKŞEN: MAHKEME CASUSLUK SUÇU OLMADIĞINI TEYİT ETTİ

CHP Trabzon Milletvekili avukat Haluk Pekşen Enis Berberoğlu hakkında verilen kararı Sözcü’ye değerlendirdi. Berberoğlu’nun derhal tahliye edilmesi gerektiğini savunan Pekşen, “Mahkeme bu kararla ortada ‘casusuluk’ suçu olmadığını, Berberoğlu’nun örgütlü bir suç işlemediğini teyit etmiştir. Verilen bu ceza sadece ‘devletin gizli belgesini ifşadan’ verilmiştir” dedi.

GÜRSEL TEKİN: DERHAL TAHLİYESİNİ BEKLİYORUZ

Pekşen, Beberberoğlu’nun hemen tahliye edilmesi gerektiğine vurgu yaparak bu konudaki Anayasa Mahkemesi kararlarına atıf yaptı. CHP Milletvekili Gürsel Tekin ise, Berberoğlu’nun derhal tahliyesini bekliyoruz en kızsa zamanda tahliye edileceğine de inanıyoruz” dedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, “MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması” Davası'nda 14 Haziran 2017 tarihinde “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak” suçunu işlediği gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklandı. Berberoğlu'yla aynı davada yargılanan Can Dündar ve Erdem Gül'ün dosyaları ise ayrıldı. Enis Berberoğlu'nun avukatları karara itiraz ederek, İstanbul Bölge Adliye Mahkmesesi'ne başvurdu. Berberoğlu'nun avukatları aracılığıyla yaptığı istinaf başvurusunu yerinde bulan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının bozulmasına 9 Ekim'de karar verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi de, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin kararını, “usul ve yasaya aykırı olduğu” gerekçesiyle 7 Kasım da iade edilmesine karar verdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi iade kararında, “(İstinaf Mahkemesi) Adeta kendini yüce Yargıtay'ın yerine koyarak esastan bozma yapmış, mahkememizin bağımsızlığına, karar verme özgürlüğüne müdahale etmiştir. Hatta Bölge Adliye Başsavcılığı dahi bu hatalı uygulama karşısında sessiz kalmamış, itiraz yetkisi olmamasına rağmen ‘görüldü' yaparken dile getirdiğimiz hususlarda eleştirilerde bulunma zarureti hissetmiştir” ifadelerine yer verildi. Kararda, istinafın yetkisi ve görevi dahilindeki bir konuda söz konusu yetkiyi kullanmayıp görev ve yetkisini ilk karar veren mahkemeye devretmesinin usul ve yasaya açıkça aykırılık teşkil ettiği kaydedilerek “Her ne kadar Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi bozma kararlarına karşı ilk derece mahkemelerinin direnemeyeceğini, direnme yasağı olduğunu içtihat altına almışsa da bu içtihadın, kanuna uygun şekilde yapılmış bozma kararlarına münhasır olduğunun kabulü gerekecektir” denildi.Kararda, tüm bu nedenlerle “bozma kararının usul ve yasaya aykırılık teşkil etmekle verilen bozma kararı yönünden mahkemece yapılacak bir işlem olmadığından” karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi.