Son dakika haberi… Erdoğan AKP Osmaniye Kongresi’nde konuşuyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Osmaniye 6. olağan il kongresinde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan son dakika açıklamasında, "Şu an da Afrin'de ölen teröristlerin sayısı 1951 oldu" dedi. "İttifakımızı kurduk mu? Çalışmalar bitti. Meclis'e gönderildi. Meclis çalışmalarını yaparak Allah'ın izni ile bu ittifakımızı çok çok güçlü bir şekilde sürdürecek ve rabbimin lütfu ile de Kasım 2019 bizim için bir ittifak yılı olacak" diyen Erdoğan "Kasım 2019'da Türkiye'den bu ittifakın en anlamlı sesini dünyaya duyuracağız. Birileri bölmenin peşinde. Biz bir olacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Osmaniye 6. olağan il kongresinde açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dakika açıklamasında “Kasım 2019’da Türkiye’den bu ittifakın en anlamlı sesini dünyaya duyuracağız. Birileri bölmenin peşinde. Biz bir olacağız” dedi.

Erdoğan’ın konuşmalarından satır başları şöyle:

Şu an da Afrin’de ölen teröristlerin sayısı 1951 oldu. Şehitlerimizin kanlarını döken alçaklardan tek tek hesabını soracağız. Son terörist imha edilene kadar içeride ve dışarıda kararlılıkla devam edeceğiz.

“KASIM 2019 İTTİFAK YILI OLACAK”

İttifakımızı kurduk mu? Çalışmalar bitti. Meclis’e gönderildi. Meclis çalışmalarını yaparak Allah’ın izni ile bu ittifakımızı çok çok güçlü bir şekilde sürdürecek ve rabbimin lütfu ile de Kasım 2019 bizim için bir ittifak yılı olacak.

Temennim şudur ki; Yarabbim bu birlikteliğimizi daim eyle. İnşallah bu ittifakla birlikte Türkiye yeni bir dönemin tohumlarını atıyor. Önümüzdeki yıl Türkiye’den bu ittifakın en anlamlı sesini dünyaya duyuracağız. Malum çevreler bu ittifakın ne olduğunu iyi görsünler, iyi anlasınlar. Birileri bölmenin peşinde.

Sayın Bahçeli olmak üzere, tabii ki bu ittifakla birlikte güçlenerek çıktığımız bu yolda hamdolsun çok daha büyük bir sinerjiyi elde edeceğiz. Bu sinerji siyasette, ülkemizde bir örnek olacaktır ve ilk olacağı gibi de ülkemizin geleceğine yönelik yeni temellerin atılmasına vesile olacaktır. Herkes rehavete kapılsa bile bizim buna hakkımız yok. Herkes kızsa, darılsa, üzülse bile bizim bu şekilde davranma imkanımız yok.

ESED’LE BİR ARAYA GELELİM’ DİYEN ZAVALLILAR VAR

Şam, Musul, Afrin, bunlar nasıl yeniden ayağa kaldırılacak. Kütüphanelerimiz yağmalandı, camilerimiz bombalandı. Hala ‘Esed’le bir araya gelelim’ diyen zavallılar var. Bir milyon vatandaşını katleden böyle bir katille siz neyi düzelteceksiniz? 1 milyon konvansiyonel silahlarla öldürüldü. Konvansiyel silahlarla öldürüldüğü zaman meşru, kimyasal silahlarla öldürüldüğü zaman gayri meşru. Böyle sapıklık olur mu? Sen bana insandan bahset insandan. İnsanlar ölüyor, insanlar katledliyor, sen buna bak. Füzelerle, tank, topla, böyle bir terör rejimi var. Buna basit kınama yapılabilir mi?

“DOĞU GUTA’DAKİLERİ BİZE VERİN DİYORUZ VERMİYORLAR”

Doğu Guta’daki vahşete ciddi tepki gösteren bir ülke gördünüz mü? Doğu Guta’da öldürülenler asker mi? Diyoruz ki, Doğu Guta’dakileri bize verin diyoruz, vermiyorlar. Biz bunu insani yardım olarak istiyoruz. Verin bize, biz hastanelerimizle onları tedavi ettirelim diyoruz, ama vermiyorlar. İşlerine gelmiyor. Çünkü tarihe kayıt düşecekler, bunu biliyorlar.

KONGRE ÖNCESİNDE DE AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tosyalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Osmaniye AK Parti İl Kongresi öncesi, salonun önünde toplanan yaklaşık 10 bin kişiye hitap etti. Zeytin Dalı Harekâtı’na değinen Erdoğan, alanda toplananların “Bizi Afrin’e götür” sloganları üzerine “Komuta kademesiyle yapmakta olduğumuz müzakerelerde sefer görev emri çıktığında önce ben sonra millet hep beraber yürüyeceğiz” dedi.

Zeytin Dalı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1931’e yükseldiğini belirten Erdoğan, şöyle dedi: “Dün Mehmetimizi cuma namazını kılarken izlediniz değil mi? Bu millet hiçbir teknolojinin, beşeri güçlerin önünde eğilmedi. Sadece rükûda ve secdede eğildi. Biz buyuz. Bizim mücadelemiz teröristle. Ve tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadelemiz devem edecek. Hepsini tek tek bitireceğiz. 911 kilometre Türkiye sınırında biz sessiz duracağız, beyefendiler dünyanın bir uçundan çıkıp gelecekler onlar burada söz sahibi olacaklar. Bu nasıl iş. Bir de utanmadan sıkılmadan akıl verecekler. O aklı kendinize saklayın çok ihtiyacınız var. Çünkü siz hiçbir zaman adil olmadınız. Siz hiçbir zaman zulmün karşısında dikilmediniz. Biz tarih boyunca adaletle hükmettik. Hep zulmün karşısına dikildik. Biz Osmanlı’ydık ama bir kişi için zulüm gören bir kişi için Hint Yarımada’sıylaydık. Bizim böyle bir asaletimiz var. Ama bunlarda böyle bir şey yok” dedi. DHA