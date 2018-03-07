Son dakika haberi… Behzat Ç.’de rol alan halk ozanı Ayten Gülçınar silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Sivaslı halk ozanı Ayten Gülçınar, Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti, nişanlısı ise yaralandı. Ayten Gülçınar, Behzat Ç. dizisindeki rolüyle hafızalara kazınmıştı.

Olay, 5 Mart'ta Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nişanlısı Halil B. ile ikamet ettiği evden çıkan Gülçınar, burada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Halk ozanı Gülçınar, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, olayın şüphelisi olarak Halil B.'nin oğlu Hüseyin B.'nin ismine ulaştı. Polisin, firari durumdaki şüphelinin yakalanması için çalışmaları devam ediyor.

Gülçınar'ın çocuğu, annesinin ölümü hakkında Facebook adresinden paylaşımda bulundu. Gülçınar'ın fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, “Ülkemize sayısız eserler bırakan, katıldığı yarışmalarda sazıyla sözüyle kadın olarak kendini ispatlayan ve bir çok ödüle layık görülen, yurtdışında ülkemizi temsil eden ve ömrü yetseydi Avrupa UNESCO Birliğinde kültür mirasçısı olarak ülkemizi temsil edecek olan, halk ozanı kadın aşık canım annem, aşık Ayten Gülçınar 5 Mart tarihinde Ankara'da yapılan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 6 Mart tarihinde defnedildi. Saldırgan belli fakat firari durumdadır. Daha önce tehditlerine maruz kaldığı kişi ile mahkeme aşamasında devam duruşması ve onca çabaya ve olaya rağmen tutuklanmayan bu şahıs yüzünden, Türkiye çok önemli bir kişiliği kaybetti. Hem adalet için, hem insanlık için hem kadına yönelik bu saldırıya kınamak için paylaşın. Tüm sevenleri, tüm dünya öğrensin” ifadeleri kullanıldı. İHA