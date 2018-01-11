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Son dakika haberi… Hemşire skandalında flaş gelişme

Samsun'da özel bir hastanede çalışan stajyer hemşirenin yeni doğmuş bebeğin ağzını sıkarak kapatması ve ağlamasına aldırmayıp görüntüsünü çektiği haberleri üzerine Sağlık Bakanlığı inceleme başlatıldığını açıkladı.

12:5611 Ocak 2018
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Son dakika haberi… Hemşire skandalında flaş gelişme
Samsun'da özel bir hastanede çalışan stajyer hemşirenin yeni doğmuş bebeğin ağzını sıkarak kapatması ve ağlamasına aldırmayıp görüntüsünü çektiği haberleri üzerine Sağlık Bakanlığı inceleme başlatıldığını açıkladı.

Samsun’da özel bir hastanede çalışan stajyer hemşirenin yeni doğmuş bebeğe yaptıklarına ilişkin haber üzerine Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılana açıklamada; “Medyada, ‘Samsun´da özel hastanede skandal’ başlığı ile yer alan haberler üzerine Samsun İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır” denildi.

 

Görüntülerde özel hastanede çalışan stajyer hemşirenin yeni doğmuş bebeğin ağzını sıkarak kapatması ve ağlamasına aldırmayıp görüntüsünü çekmesi tepkilere neden olmuştu. DHA

bebekaguz880
Son güncelleme: 13:0711.01.2018
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