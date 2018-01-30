Son dakika haberi.. İdlib’de TSK konvoyuna saldırı: Şehit ve yaralılar var

TSK'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; İdlib'de Türk askeri konvoyuna saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 sivil görevli şehit oldu, 1 asker ile sivil görevli de yaralandı. Bombalı saldırıda şehit düşen DSİ personelinin şehadet haberi ailesine verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib kuzeyine intikal halinde olan konvoya bombalı araçla yapılan saldırıda, 1 askerin şehit olduğunu, 1 asker ile 1 sivil görevli personelin yaralandığını açıkladı.

TSK yapılan açıklamada ”İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, 30 Ocak 2018 tarihinde İdlib kuzeyinde intikal halinde olan konvoyumuza, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araç ile yapılan saldırı sonucu konvoyda görevli bir kahraman sivil görevli personelimiz şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır. Saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz” denildi.

AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Suriye'nin İdlib kentinde, Türk askeri konvoyuna düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit düşen Yasin Tanboğa'ın şehadet haberi Adana'daki ailesine verildi.

Askeri yetkililer 39 yaşındaki Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge personeli dozer operatörü olan Yasin Tanboğa'ın şehadet haberini, Seyhan İlçesi Denizli Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber verildi. Acı haber duyan şehidin yakınları, ailenin yaşadığı eve gelerek teskin etmeye çalıştı.

Şehit Yasin Tanboğa'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu ve annesinin ise 40 gün önce vefat ettiği öğrenildi.

BAKAN EROĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Devlet ve Su İşleri (DSİ) çalışanı Yasin Tanboğa'nın şehit olduğunu, yine DSİ çalışanı Mahmut Pakyürek'in ağır, Uzman Çavuş Ömer Güneş'in de hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

Eroğlu açıklamasında şöyle dedi:

“İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, İdlip'in kuzeyinde intikal halinde olan konvoya düzenlenen saldırıda DSİ mensuplarımızdan Yasin TANBOĞA şehit olmuş, Mahmut PAKYÜREK ağır şekilde, Uzm. Çvş. Ömer GÜNEŞ ise hafif yaralanmıştır.

Şehidimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ailesi ve Milletimizin başı sağ olsun.” İHA/DHA



