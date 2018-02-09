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Son dakika haberi… İstanbul merkezli ‘Galip Öztürk’ operasyonu: 4 gözaltı

İş adamı Galip Öztürk'ün "FETÖ benden himmet adı altında baskıyla para istedi" şikayeti sonrası başlatılan FETÖ operasyonunda 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şahıslardan 4'ü gözaltına alınırken birisinin halen başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu diğerinin ise halen arandığı belirtildi.

Can ÖZÇELİK
15:199 Şubat 2018
Haberler Gündem
Son dakika haberi… İstanbul merkezli ‘Galip Öztürk’ operasyonu: 4 gözaltı
İş adamı Galip Öztürk'ün "FETÖ benden himmet adı altında baskıyla para istedi" şikayeti sonrası başlatılan FETÖ operasyonunda 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şahıslardan 4'ü gözaltına alınırken birisinin halen başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu diğerinin ise halen arandığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iş adamı Galip Öztürk’ün şikayet dilekçesi doğrultusunda merkezli başlatılan operasyonda İstanbul, Ankara ve Samsun’da 4 kişi gözaltına alındı.

FOTO:İHA/Arşiv - Operasyonun işadamı Galip Öztürk'ün şikayeti sonrası başlatıldığı öğrenildi.

FOTO:İHA/Arşiv – Operasyonun işadamı Galip Öztürk’ün şikayeti sonrası başlatıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 4 kişiden Ö.B.’nin evinden ise 3 adet bir dolar çıktı.

3 dolar

Gözaltına alınan Ö.B.’nin evinden 3 dolar çıktı.

BİRİSİ CEZAEVİNDE BİRİSİ FİRARİ

6 kişilik gözaltı listesinde bulunanlardan İ.B.’nin Bolu Kapalı Ceza evinde olduğu, Samsun ilinde bulunan N. isimli şahsın ise adresinde bulunamadığı belirtildi.

HİMMET ADI ALTINDA HARAÇ İSTEMİŞLER!

Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk, FETÖ üyelerinin kendisinden  “Himmet adı altında para isteyerek, tehdit ve şantaj yaptığını” belirterek suç duyurusu yapmıştı.

Son güncelleme: 16:0709.02.2018
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