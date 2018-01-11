Son dakika haberi… İstanbul’da büyük su kesintisi

İstanbul'dan bir son dakika haberi geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan yazılı açıklamada Zeytinburnu ilçesinin tamamı ile Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Bakırköy ve Beykoz'da bugün saat 15.00'e kadar su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

İSKİ’den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “Üsküdar Bulgurlu-Çamlıca arası Ana İsale Hattı'nda dış etken nedeniyle bir arıza meydana gelmiştir. Ekiplerimiz hemen müdahale ederek, arızayı giderme çalışmalarına başlamıştır. Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Fatih ilçelerinin bir kısmı, Zeytinburnu ilçesinin tamamı ile Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Bakırköy ve Beykoz ilçelerinin sahil kesiminde saat 15.00'e kadar su kesintisi yaşanacağını kıymetli İstanbullulara üzülerek bildiririz.” İSKİ’NİN İNTERNET SİTESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE: