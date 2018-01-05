Son dakika haberi… İstanbul’da tecavüzcü hırsız yakalandı!

İstanbul'da hırsızlık için evine girdiği bir kadına tecavüz eden saldırgan polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin 1 yıl içerisinde hırsızlık için girdiği evlerde 3 kadına daha tecavüz ettiği ortaya çıktı.

İstanbul’da yılbaşından bir gün önce yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti.

Gece mutfak penceresini kapatmayı unutan bir kadının evinin camından giren hırsız, içerdeki değerli eşyaları tek tek topladı. Daha sonra ise evinde tek başına kalan kadının odasına yöneldi. Şüpheli, bıçağını çıkararak yatağında uyuyan kadına yaklaştı. “Sesini çıkartırsan öldürürüm” diyerek ev sahibine tecavüz etti. Saldırgan, yanına aldığı değerli eşyalarla kaçarken, dehşeti yaşayan kadın, sabah saatlerinde Emniyet’e giderek şikayetçi oldu.

ÖZEL EKİP KURULDU

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, evdeki incelemelerin ardından, çevredeki kamera görüntülerini topladı. Olayın yaşandığı saatte sokakta tek bir kişinin görüntüsüne ulaşıldı. Şüphelinin Duran E. olduğu anlaşıldı.

SONUNDA YAKALANDI

Şüpheli Bakırköy'de ailesiyle yaşadığı belirlenen Duran E. Gasp Büro Amirliği’nin düzenlediği operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada, Sarıyer'deki evden aldığı altınlar ile olaylarda kullandığı bıçak ele geçirildi. Tecavüze uğrayan kadın, Emniyet’e giderek Duran E'yi teşhis etti.

DAHA ÖNCEDE 3 KADINA TECAVÜZ ETMİŞ

Yapılan araştırmada, Duran E'nin 12 Ocak 2016 günü Beşiktaş'ta, 11 Temmuz 2017 Bakırköy'de 19 Ekim 2017 günü Sarıyer'de hırsızlık için girdiği evlerdeki kadınlara tecavüz ettiği belirlendi. Bu kadınlar da Emniyet’e gelerek Duran E'yi teşhis etti. Şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.