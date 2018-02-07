Son dakika haberi: Dehşet! Herkesin gözü önünde eşini katletti! Eşinin teyzesiyle ilişki yaşadığı iddiası…

İstanbul Şişli'de Leyla Karal isimli kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından polise teslim olan katil kocanın, eşinin teyzesiyle ilişkisi olduğu ve bu sebeple çıkan tartışma sonucu eşini öldürdüğü öğrenildi. Cinayet sonrası olay yerinden kaçan şüpheli Ali Karal emniyete giderek teslim oldu.

İstanbul Polisi’ni harekete geçiren olay bugün Şişli’ye bağlı 19 Mayıs Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi’nde meydana geldi.

AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞIYORLARDI

Boğazı kesilerek öldürülen 38 yaşındaki Leyla Karal isimli kadın bir şirkette çaycılık yapıyordu. Leyla Karal boşanma aşamasında olduğu eşi Ali Karal da aynı iş yerinde temizlikçi olarak çalışıyordu.

CADDE ORTASINDA EŞİNE SALDIRDI!

İddialara göre, göre çift arasında bir süredir tartışma yaşanıyordu. Yaşanan tartışmalar sebebiyle Leyla Karal boşanma davası açmıştı. Çift arasında bugün de tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından Ali Karal marketten aldığı bıçakla Şişli Aytekin Kotil Caddesi’nde eşine saldırdı. Boğazına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan kadın, çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın hayatını kaybetti.

EŞİNİN TEYZESİYLE İLİŞKİ İDDİASI

Eşini öldüren Ali Karal ise emniyete giderek polise teslim oldu. Emniyette sorguya alınan şüpheli Ali Karal, eşi Leyla Karal’ın teyzesiyle ilişkisi olduğunu, eşinin bunu öğrenince kendisini eve almadığını anlattığı öğrenildi. Şüpheli Karal’ın, eşiyle aralarında bu sebepten dolayı çıkan tartışma sonrasında cinayeti işlediği öne sürüldü.