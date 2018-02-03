Son dakika haberi… Kilis sınırında karakola saldırı

Savaş hattında yer alan Süngütepe’deki Saatli Hudut Karakolu’na teröristlerce tanksavarla yapılan saldırıda 2'si ağır 6 asker yaralandı.

Saldırı saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Burseya Dağı eteğindeki Süngütepe Hudut Bölüğüne bağlı İlhami Hardal Piyade Hudut Karakolu'na tanksavar atışı ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda Burseya Dağı’nın eteklerinde yer alan eski adı Saatli Karakolu olan binanın nöbet kulesi isabet aldı. Karakolda 2’si ağır olmak üzere 6 asker yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirildi.

(İHA)