Son dakika haberi… Pendik’te koca dehşeti! Kurşun yağdırdı…

İstanbul Pendik'te, ayrı yaşadığı eşinin evine gelen cani koca, eşine, baldızına ve 13 yaşındaki üvey oğluna kurşun yağdırdıktan sonra kayıplara karıştı.

İstanbul Polisini harakete geçiren olay Pendik’e bağlı Çamçeşme Mahallesi’nde 15.00 sıralarında yaşandı.

Aytaç Y. bir süredir ayrı yaşadığı eşi Aysel Y.’nin kız kardeşi ve üvey oğluyla yaşadığı apartmana geldi. Eşiyle tartışan Aytaç Y. ardından silahını çıkartarak kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu evde bulunan eşi Aysel Y., baldızı Aylin A. ve 13 yaşındaki üvey oğlu Umut A. yaralanırken, şüpheli ise kayıplara karıştı. Silah seslerinin gelmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.