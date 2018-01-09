Son dakika haberi… TEM’de kamyon devrildi

TEM Otoyolu İstanbul istikameti Celaliye mevkiinde kamyon devrildi.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, yolda uzun kuyruklar oluştu. Bölgeye trafik ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Kaza nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
Kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kum yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyonu kaldırmak için olay yerine vinç çağrıldı. Kamyonun yol kenarına çekilip yola dökülen kumun temizlenmesinin ardından yol yaklaşık 45 dakika sonra trafiğe açıldı. İHA DHA
Son güncelleme: 13:1109.01.2018