TSK, terör örgütü PYD’nin Afrin’deki mevzilerini vurdu

TSK, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Sınır Karakolu’ndan, terör örgütü PYD’nin kontrolünde bulunan Afrin kentindeki mevzileri top atışıyla vurdu.
Öğleden sonra 30 fazla yapılan top atışı, Reyhanlı kent merkezi ile Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan da duyuldu. Bölgeden aralıklarla top atışı sesi gelmeye devam ediyor. Atışların, terör örgütü kontrolündeki Afrin’den Türkiye’ye yönelik taciz ateşlerine karşılık olarak yapıldığı ifade edildi.
ERDOĞAN SİNYAL VERMİŞTİ
Afrin’e yönelik operasyon öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulunmuştu. Elazığ’da yaptığı konuşmada Erdoğan, “Bir araya toplayıp ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları bir haftayı bulmaz nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler” demişti. Erdoğan bu sözleriyle Afrin’e yönelik operasyonunun sinyalini vermişti.
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ABD, PYD'YE SİLAH GÖNDERMEYE BAŞLADI