TSK, terör örgütü PYD’nin Afrin’deki mevzilerini vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları 1 haftayı bulmaz nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler." sözlerinin ardından sınırdan son dakika haberi geldi. TSK, terör örgütü PYD'nin kontrolünde bulunan Suriye'nin Afrin kentindeki mevzilerini top atışıyla vurdu.

TSK, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Sınır Karakolu’ndan, terör örgütü PYD’nin kontrolünde bulunan Afrin kentindeki mevzileri top atışıyla vurdu.

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Öğleden sonra 30 fazla yapılan top atışı, Reyhanlı kent merkezi ile Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan da duyuldu. Bölgeden aralıklarla top atışı sesi gelmeye devam ediyor. Atışların, terör örgütü kontrolündeki Afrin’den Türkiye’ye yönelik taciz ateşlerine karşılık olarak yapıldığı ifade edildi.

ERDOĞAN SİNYAL VERMİŞTİ

Afrin’e yönelik operasyon öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulunmuştu. Elazığ’da yaptığı konuşmada Erdoğan, “Bir araya toplayıp ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları bir haftayı bulmaz nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler” demişti. Erdoğan bu sözleriyle Afrin’e yönelik operasyonunun sinyalini vermişti.

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