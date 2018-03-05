Son dakika haberi.. Türkiye’den Salih Müslim yeni girişim

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son dakika önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Salih Müslüm, Almanya'da yarın yapacağımız görüşmede de gündeme gelecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PYD eski eş başkanı Müslim'e ilişkin son dakika önemi açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu PYD eski eş başkanı Salih Müslim'e ilişkin, “Bu çabalarımız sadece Çekya ya da Almanya ile ilgili sınırlı değildir. Salih Müslim nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız” dedi.

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Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile yarın Almanya'da yapacağı görüşmede Müslim konusunu da gündeme getireceğini söyleyen Çavuşoğlu, “Bu çabalarımız sadece Çekya ya da Almanya ile ilgili sınırlı değildir. Salih Müslim nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

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“ALDIĞIMIZ KARARLARI, BİLGİLERİ AKTARARAK RESMİ OLARAK HER ÜLKEDEN İSTEYECEĞİZ”

Müslim hakkında Türkiye'de gerçekleştirilen terör saldırılarının sorumlusu olduğuna dair mahkeme kararı olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, konu ile ilgili Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Müslim ile ilgili ayrıca Çavuşoğlu, “Peşini hiçbir yerde bırakmayacağız, nereye giderse gitsin peşindeyiz. O ülkelerden de iade talebinde bulunacağız. Gerekli yakalama kararı dahil tüm aldığımız kararları, bilgileri aktararak resmi olarak her ülkeden isteyeceğiz. Peşini bırakmayacağız, artık ona da rahat yok” dedi.

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“YARIN MUHATAPLARIMIZLA KONUYU DEĞERLENDİRİRİZ”

Müslim'in en son Almanya'da görüldüğünü belirten Çavuşoğlu, “Bir gün önce orada olacağının bilgisini aldık. Ama şu anda bugün itibariyle nerede olduğu konusunda bir bilgim yok” dedi. Müslim'in Çekya'da çıkarıldığı mahkeme tarafından Avrupa Birliği sınırları dışına çıkamayacağına dair alınan bir karar olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “AB içinde herhangi bir ülkeye rahatça gidebiliyor. Ama şu an itibariyle nerede olduğunu bilmiyoruz. Şimdi bugün Bakanlar Kurulu toplantısındaydık. Arkadaşlarımızdan son bilgiyi alırız. Yarın görüşmeden önce bu bilgi bizde olur ki ona göre yarın muhataplarımızla konuyu değerlendiririz” açıklamalarında bulundu. (ANKA)