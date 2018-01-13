Hakan Atilla davası ile ilgili 3 isim Emniyet’te

İSTANBUL'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, cezaevindeki eski Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ve iki yardımcısı Emniyet'e götürüldü. Şüphelilere, 17 Aralık soruşturma belgelerinin ABD'ye kaçırılması ve Metin Topuz ile Hüseyin Korkmaz'la ilişkileri sorulacağı öğrenildi.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ABD’de Rıza Zarrab'ın sanıkken tanık olduğu, Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın yargılandığı davaya belge kaçırılmasıyla ilgili 3 kritik ismi tutuklu bulundukları cezaevinden Emniyet’e götürüldü.

“17-25 Aralık Soruşturması’nda kumpas kurup usülsüzlük yaptıkları ve darbeye teşebbüs ettikleri” iddiasıyla tutuklu yargılanan dönemin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, Yakup Saygılı, müdür yardımcıları Kazım Aksoy ve Yasin Topçu, Vatan Caddesi’de bir dönem görev yaptıkları B. Blok’ta sorguya alındı. Emniyet’e götürülen şüpheli 3 isme “17 Aralık belgelerinin ABD’ye kaçırılmasıyla ilgili sorular yöneltileceği öğrenildi.

HÜSEYİN KORKMAZ’LA İLİŞKİ

Belgelerin yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili, 17 Aralık soruşturmasında görev alan FETÖ’cü eski komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz, ABD’de tanık olarak ifade vermişti. FBI tarafından korunan Korkmaz, belgeleri kendisinin getirdiğini, bir kısmını Emniyet’ten bir savcılıktan aldığını iddia etmişti. Hüseyin Korkmaz’ın dönemin Emniyet Müdürü, Saygılı ile yakın ilişkileri olduğu ve birlikte seyahatler yaptıkları öne sürüldü.

METİN TOPUZ İFADE VERMİŞTİ

ABD İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevdeyken FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan irtibat görevlisi Metin Topuz, Yakup Saygılı ve Yasin Topçu ile 2012’de ABD’ye gittiklerini söylemişti. Topuz, Washington ve New York Bölge Savcılığı’na gittiklerini, buralarda finansal suçlar bürosu şefiyle görüntülerini öne sürmüştü. Soruşturmada, polis müdürlerine bu seyahatle ilgili sorular sorulacağı da belirtildi. Hüseyin Korkmaz’ın teslim ettiği belgeler dışında 17-25 Aralık operasyonu öncesi ABD’ye evrak götürüldüğü iddialarının da araştırıldığı öğrenildi.

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TARİH TARİH ANLATMIŞTI

Topuz, o ziyaretleri Tarih vererek anlatarak, 24 Eylül 2012’de Yakup Saygılı, Yasin Topçu ve 17 Aralık operasyonunun dinlemelerini yapan büro amiri ibrahim Şahin’le ABD’ye gittiklerini dile getirdiği belirtilmişti. 17 Aralık 2013’teki operasyondan 1 ay önce Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gittiği kamera kayıtları da ortaya çıkan Metin Topuz, ABD ziyaretinde Washington Savcılığı’na gittiklerini ve Daniel Groms’la görüntülerini ifadesinde açıklamıştı. Ziyaret kapsamında, 25 Aralık’ta DEA Genel Müdürlüğü’nde Finansal Bölüm Başkanı Brain Mcknight, koordinatör Mark Snyder, Michael Baebuti ve Margaret Williams ile görüşme yaptıklarını dile getirmişti. Bundan 2 gün sonra 27 Aralık 2012’de New York Bölge Savcılığı’na gittiklerini belirten Topuz, DEA’nın New York Bürosu finansal Suçlar bürosundaki grup şefi Willim Callham’a görüştüklerini belirtmişti.