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Son dakika… HSK 17 hakim-savcıyı açığa aldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 17 hakim ve savcıyı FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa aldı.

15:5116 Şubat 2018
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Son dakika… HSK 17 hakim-savcıyı açığa aldı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 17 hakim ve savcıyı FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa aldı.

Edinilen bilgilere göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, 17 hakim ve savcıyı FETÖ soruşturmaları çerçevesinde açığa aldı. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “HSK'nın FETÖ terör örgütüyle iltisaklı hakim savcılarla ilgili çalışmaları tamamlanmış değil. Bilgiler geldikçe güçlü, inandırıcı, kanaat verici bilgiler geldikçe onların doğruluğu hakkında da gerekli araştırmaları yaparak hızla HSK yine adımlarını atmaya devam ediyor. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek” dedi.(İHA)

Son güncelleme: 16:0316.02.2018
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