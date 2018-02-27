Son dakika! İstanbullular dikkat: Kar şiddetini artıracak! Yurtta hava durumu

İstanbulluların aylardır beklediği kar haberi sonunda geldi! Vatandaşlar lapa lapa kar yağacak mı merak ediyor. Bugün etkisini göstermeye başlayan kar yağışının yarın kuvvetleneceği tahmin ediliyor. Uzmanından vatandaşlara uyarı geldi. Peki yurt geneli hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika yurtta hava durumu haberi...

İstanbullular dikkat milyonların beklediği son dakika hava durumu haberi geldi. İstanbul Avrupa yakasında sabah saatlerinde yağmaya başlayan kar, öğle saatlerine doğru Anadolu yakasında da etkili olmaya başladı. İstanbul’un dibine kadar gelen kar Edirne ve Kırklareli’nde bugün okulların tatil olmasında neden olmuştu. Prof. Orhan Şen, Meteoroloji’nin dikkat çektiği 28 Şubat Çarşamba günü için “Kar şiddetini artıracak, yollarda buzlanma olabilir” şeklinde vatandaşlara uyarıda bulundu. İşte hava durumunu okumadan yola çıkmayanlar için yurtta hava durumu…

Meteorolojinin çarşamba günün için uyardığı kar yağışı sabah saatlerinde Avrupa yakasında bazı ilçelerde etkili olmaya başlamıştı.Kartal’ın yüksek kesimlerinde de etkisini gösteren kar aralıklarla yağmaya devam ediyor.

İstanbulda yarın akşam Kar şiddetini artırır Yarın gece sıcaklık 0 C nin altına iner Perşembe sabahi yollarda buzlanma olur Perşembe kullanacaksanız yarın aracınızı ana yollara yakın park edin ara yollar buzlanmadan dolayı kapanabilir Ana yollardada dikkatsiz sürücü riski vardır — Orhan Şen (@TemizHava) 27 Şubat 2018

İSTANBUL’DA KAR ŞİDDETİNİ ARTIRACAK

Prof. Orhan Şen uyardı “İstanbulda yarın akşam kar şiddetini artırır yarın gece sıcaklık 0 C nin altına iner Perşembe sabahi yollarda buzlanma olur. Perşembe kullanacaksanız yarın aracınızı ana yollara yakın park edin ara yollar buzlanmadan dolayı kapanabilir. Ana yollardada dikkatsiz sürücü riski vardır.”

EDİRNE’DE SOĞUK REKORLARI KIRILACAK

Edirne yarın yıllar sonra en soğuk gününü yaşayacak. Meteorolojiden edinilen bilgiye göre yarın Edirne'de kar yağışının etkili olması beklenirken hava sıcaklığının ise eksi 15 dereceye kadar düşeceği kaydedildi.

Edirne'de dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı bugün kentte etkisini yitirdi. Edirne Belediye ekipleri, kar küreme ve temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Yetkililer yarın soğuk havanın etkisiyle sürücüleri ve vatandaşları buzlanmaya karşı uyarıyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz’in batısı, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Osmaniye ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, İç Anadolu’nun kuzeyinin yüksek kesimleri, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeydoğu kesimlerde 4 ila 7 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, batı ve iç kesimlerde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Trakya ile Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ÇANAKKALE °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karlakarışık yağmurlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu, Kıyı Ege aralıklı olmak üzere sabah ve öğle saatlerinde bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

AYDIN °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

IZMIR °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANISA °C, 14°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, batısı ile Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

ESKISEHIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

SİNOP °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 14°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

TOKAT °C, 14°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu

TRABZON °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, güney ve batısı ile Erzurum çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

HAKKARİ °C, 6°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı

KARS °C, 3°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 11°C

Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

GAZIANTEP °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

MARDİN °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

SIIRT °C, 11°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu