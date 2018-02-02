Son Dakika… İzmir’de ambalaj fabrikasında patlama ve yangın: 4 yaralı

İzmir'de bir ambalaj fabrikasının kağıt deposunda forklift aracındaki tüpün patlamasının ardından yangın çıktı. 4 işçinin yaralandığı olayda kısa sürede tüm fabrikayı saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.