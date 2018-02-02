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Son Dakika… İzmir’de ambalaj fabrikasında patlama ve yangın: 4 yaralı

İzmir'de bir ambalaj fabrikasının kağıt deposunda forklift aracındaki tüpün patlamasının ardından yangın çıktı. 4 işçinin yaralandığı olayda kısa sürede tüm fabrikayı saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.

02:442 Şubat 2018
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Son Dakika… İzmir’de ambalaj fabrikasında patlama ve yangın: 4 yaralı
İzmir'de bir ambalaj fabrikasının kağıt deposunda forklift aracındaki tüpün patlamasının ardından yangın çıktı. 4 işçinin yaralandığı olayda kısa sürede tüm fabrikayı saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.

Olay Yedi Eylül Mahallesi’nde bulunan Atatürk Sanayi Sitesi 5046 Sokak üzerindeki bir ambalaj fabrikasında meydana geldi.

Foto: DHA

Foto: DHA

Fabrikanın kağıt depolama malzeme taşınırken, forklift aracındaki tüpün patlamasının ardından yangın çıktı. Patlama anında depoda bulunan 4 işçi yaralanırken, alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Foto: DHA

Foto: DHA

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralanan işçiler İbrahim Okanlar, Mesut Kökdeniz, Hasan Kaplan ve Arif Bilek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Foto: DHA

Foto: DHA

Polis çevrede önlem alırken, yangına  İzmir’in Ödemiş, Tire, Bayındır, Kiraz, Selçuk, Menderes ilçelerinden takviye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Foto: DHA

Foto: DHA

Ekiplerin müdahalesine rağmen yangının kontrol altına alınmadığı belirtildi. DHA

Foto: DHA

Foto: DHA

Son güncelleme: 02:5202.02.2018
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