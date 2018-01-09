Son dakika: İzmir’de korkutan deprem! (Kandilli Rasathanesi son depremler)

İzmir'den son dakika deprem haberi geldi. 3.7 büyüklüğnde olan depremin merkez üssü ise Ege Denizi olarak duyuruldu. Saat 23.13'te gerçekleşen deprem İzmir ve çevre illerde de hissedildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler..

İzmir yine sallandı. Vatandaşları korkutan deprem çevre illerde de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23:12’de merkezi Ege Denizi olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’a göre ise merkez üssü Urla olan deprem büyüklüğü Richter ölçeğine göre 3.6 olarak ölçüldü. Haberimizde bulunan link aracılığı ile son depremleri öğrenebilirsiniz. Yerin 12.2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir ve çevre illerde de bazı noktalarda hissedildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER