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Son dakika… Kadıköy’de Afrin protestosu! Polis müdahale etti… 12 kişi gözaltına alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terörist gruplara yönelik başlattığı, 'Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto için Kadıköy'de toplanmak isteyen 12 kişi gözaltına alındı.

17:3621 Ocak 2018
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Son dakika… Kadıköy’de Afrin protestosu! Polis müdahale etti… 12 kişi gözaltına alındı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terörist gruplara yönelik başlattığı, 'Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto için Kadıköy'de toplanmak isteyen 12 kişi gözaltına alındı.

Polis, Kadıköy Altıyol ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polis burada toplanmalara izin vermedi. Bahariye Caddesi’nde ve ara sokaklarda slogan atan 12 kişi gözaltına alındı.

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan edinilen bilgiye göre, şüpheli 12 kişi hakkında, “PKK/PYD propagandası yaptığı” suçlamasıyla işlem yapıldığı öğrenildi.

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Polisin dağılın uyarısına rağmen eyleme devam etmeleri üzerine gözaltına alındıkları belirtilen kişilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA

 

Foto: DHA

Foto: DHA

Son güncelleme: 20:5521.01.2018
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