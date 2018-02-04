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Son dakika… Kilis’te yarıyıl tatili 12 Şubat’a kadar uzatıldı

Kilis’te güvenlik gerekçesiyle eğitim-öğretime 12 Şubat tarihine kadar ara verildi.

15:444 Şubat 2018
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Son dakika… Kilis’te yarıyıl tatili 12 Şubat’a kadar uzatıldı
Kilis’te güvenlik gerekçesiyle eğitim-öğretime 12 Şubat tarihine kadar ara verildi.

Kilis’te yarıyıl tatili bir hafta uzatıldı. Konuyla ilgili Kilis Valiliği yazılı bir açıklama yaptı.

İşte Kilis Valiliği’nden yapılan açıklama;

“İlimiz merkezi ve merkez ilçeye bağlı köylerimizdeki okullarımızda 2017-2018 yarıyıl tatili bir hafta süreyle uzatılmıştır. İkinci yarıyıl eğitim ve öğretim dönemi 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacaktır.

Vatandaşlarımıza saygı ile duyurulur.”

(İHA)

Son güncelleme: 15:5104.02.2018
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