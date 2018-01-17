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Son Dakika… Konya’da otomobil ile pancar yüklü TIR çarpıştı! İkisi çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Çumra ilçesinde pancar yüklü TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

19:4717 Ocak 2018
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Konya'nın Çumra ilçesinde pancar yüklü TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Konya- Çumra karayolunda meydana geldi. Mustafa Ersarı (37) yönetimindeki 42 HA 290 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yaşar Nazlıtepe (48) yönetimindeki 42 ZE 609 plakalı pancar yüklü kamyonla çarpıştı. Kamyonun devrildiği kazada, hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Ersarı, eşi Neslihan Ersarı (37), çocukları Melike (12) ve Ramazan Ersarı (9) olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kazadan yara almadan kurtulan kamyon şoförü Nazlıtepe, gözaltına alındı. Araçta sıkışan 4 kişinin cesetleri, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, otopsi için Çumra Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

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Kaza sonrası otomobilde bulunan cenazeler itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

DHA

Son güncelleme: 22:4117.01.2018
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