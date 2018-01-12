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Son Dakika… MHP İl Genel Meclis üyesi ‘ihraç’ istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik İl Genel Meclis üyesi MHP eski Bilecik İl Başkanı Mehmet Yılmaz, partisi tarafından 'ihraç' istemiyle Disiplin Kuruluna sevk edildi. Yılmaz'ın partisinden 'ihraç' istemiyle Disiplin Kuruluna sevk edilmesinin sebebi ise 5 gün önce İYİ Parti Bilecik İl Başkanlığının ev sahipliğinde, ‘Tanışma ve Kaynaşma’ toplantısına katılması olarak gösterildi.

17:3112 Ocak 2018
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Son Dakika… MHP İl Genel Meclis üyesi ‘ihraç’ istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik İl Genel Meclis üyesi MHP eski Bilecik İl Başkanı Mehmet Yılmaz, partisi tarafından 'ihraç' istemiyle Disiplin Kuruluna sevk edildi. Yılmaz'ın partisinden 'ihraç' istemiyle Disiplin Kuruluna sevk edilmesinin sebebi ise 5 gün önce İYİ Parti Bilecik İl Başkanlığının ev sahipliğinde, ‘Tanışma ve Kaynaşma’ toplantısına katılması olarak gösterildi.

Alınan bilgilere göre; MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Talha Özkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, 2018 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda MHP Bilecik İl Genel Meclis üyesi eski İl Başkanı Mehmet Yılmaz’ın ‘ihraç’ istemiyle Disiplin Kuruluna sevk edildiği öğrenildi. Yılmaz’ın partisinden ‘ihraç’ istemiyle Disiplin Kuruluna sevk edilmesinin sebebi ise 5 gün önce İYİ Parti Bilecik İl Başkanlığının ev sahipliğinde, ‘Tanışma ve Kaynaşma' toplantısına katılması olarak gösterildi.

Öte yandan, MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Talha Özkan’ın partisine zarar veren kişileri ‘ihraç’ istemiyle disiplin kuruluna sevk etmesi partililer tarafından taktirle karşılandı.

İHA

Son güncelleme: 21:2612.01.2018
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