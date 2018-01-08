Son Dakika… Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın serbest bırakıldı

FETÖ'cü olduğunu itiraf ederek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın ile onun itirafları sonucu gözaltına alınan yüzbaşılar Fuat Söylemez ve Abdülkadir Koçyiğit adliyeye getirildi. Adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine sevk edilen Burak Akın, Fuat Söylemez ve Abdülkadir Koçyiğit serbest bırakıldı.

Yüzbaşı Burak Akın, 28 Aralık 2017’de, Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler’e, FETÖ’cü olduğunu itiraf etmiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan Burak Akın ve Fuat Söylemez’e, geçtiğimiz Cuma adliyede, darbe girişimi sonrası irtibatta bulunduklarını söyledikleri örgüt üyeleriyle ilgili fotoğraf teşhisi yaptırılmıştı. Ek gözaltı süreleri dolan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Akın, Söylemez ve Koçyiğit akşam saatlerinde adliye getirildi. İtirafçı olan 3 isim savcılık tarafından sorgulanacak.

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BURAK AKIN, FUAT SÖYLEMEZ VE ABDÜLKADİR KOÇYİĞİT ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Savcılık sorgularının ardından Burak Akın, Fuat Söylemez, Abdülkadir Koçyiğit adli kontrol şartı ile serbest bırakılmak üzere nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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SERBEST BIRAKILDILAR

FETÖ’cü olduğunu itiraf ederek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın ile onun itirafları sonucu gözaltına alınan yüzbaşılar Fuat Söylemez ve Abdülkadir Koçyiğit adliyeye getirildi. Adli Kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine sevk edilen Burak Akın, Fuat Söylemez ve Abdülkadir Koçyiğit serbest bırakıldı.

DHA