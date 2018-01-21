Son dakika… Roketlerin ardından TSK’dan yeni hamle! Afrin ve Azez obüslerle bombalanıyor

Zeytin Dalı Harekatı'dan bir son dakika haberi daha geldi. Suriye'nin Afrin bölgesinden Türkiye’ye atılan roketlere TSK karşılık veriyor. Afrin ile Azez ve çevresinde bulunan YPG mevzileri, TSK tarafından fırtına obüsleri ile yoğun şekilde vuruluyor.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesine Afrin bölgesinden 5, Kilis'e ise 1 roket atıldı. Bunun üzerine Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK Suriye sınırındaki obüslerle karşılık veriyor. Sınır çevresindeki köylerde vatandaşların çektiği görüntülerde obüslerin arka arkaya bomba atması görülüyor. İLGİLİ HABER Son dakika haberi... Reuters: Kilis'te patlama AZEZ DE VURULUYOR Azez ve çevresinde bulunan YPG mevzileri, TSK tarafından fırtına obüsleri ile yoğun şekilde vuruluyor. İLGİLİ HABER Son Dakika... Reyhanlı'ya bir roketli saldırı daha!