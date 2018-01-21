Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Roketlerin ardından TSK’dan yeni hamle! Afrin ve Azez obüslerle bombalanıyor

Zeytin Dalı Harekatı'dan bir son dakika haberi daha geldi. Suriye'nin Afrin bölgesinden Türkiye’ye atılan roketlere TSK karşılık veriyor. Afrin ile Azez ve çevresinde bulunan YPG mevzileri, TSK tarafından fırtına obüsleri ile yoğun şekilde vuruluyor.

21:2721 Ocak 2018
Haberler Gündem
Zeytin Dalı Harekatı'dan bir son dakika haberi daha geldi. Suriye'nin Afrin bölgesinden Türkiye’ye atılan roketlere TSK karşılık veriyor. Afrin ile Azez ve çevresinde bulunan YPG mevzileri, TSK tarafından fırtına obüsleri ile yoğun şekilde vuruluyor.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesine Afrin bölgesinden 5, Kilis'e ise 1 roket atıldı. Bunun üzerine Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK Suriye sınırındaki obüslerle karşılık veriyor.

Sınır çevresindeki köylerde vatandaşların çektiği görüntülerde obüslerin arka arkaya bomba atması görülüyor.

İLGİLİ HABERSon dakika haberi... Reuters: Kilis'te patlamaSon dakika haberi... Reuters: Kilis'te patlama

AZEZ DE VURULUYOR

Azez ve çevresinde bulunan YPG mevzileri, TSK tarafından fırtına obüsleri ile yoğun şekilde vuruluyor.

 

İLGİLİ HABERSon Dakika... Reyhanlı'ya bir roketli saldırı daha!Son Dakika... Reyhanlı'ya bir roketli saldırı daha!
Son güncelleme: 22:5221.01.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar