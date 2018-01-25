Tarabya’da çöken yolun onarım çalışmaları sürüyor

Sarıyer Kalender Ordu Evi önündeki sahil yolunda çökme meydana geldi. İSKİ, çökmenin ana isale borusunda oluşan arıza sebebiyle meydana geldiğini açıkladı. Yol çift yönlü trafiğe kapatılırken İBB ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Sarıyer Kalender Ordu Evi önündeki sahil yolunda sabah saatlerinde çökme meydana geldi.

Çökme nedeniyle sahil yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken İSKİ tarafından yapılan açıklamada çökmenin, 900 mm çaplı ana isale borusunda meydana gelen arıza sebebiyle oluştuğu belirtildi.

Arıza nedeniyle ilçedeki bazı mahallelere su verilmediği ifade edildi.

İSKİ’den yapılan açıklama şöyle:

“Sabah saatlerinde Sarıyer'in Yeniköy Mahallesi'nde yer alan 900 mm çaplı ana isale hattında arıza meydana gelmiştir. Arıza sebebiyle sahil yolunda çökme meydana gelmiş ve önlem olarak sahil yolu trafik ekiplerince trafiğe kapatılmıştır. Ekiplerimizce arızaya müdahale edilmektedir. Arıza sebebiyle Sarıyer İlçesi Tarabya, PTT Evleri, Yeniköy, İstinye, Çayırbaşı, Merkez, Cumhuriyet, Büyükdere, Ferahevler, Maden ve Kireçburnu Mahallelerine su verilememektedir.

Yeni boru getirildi

Öte yandan sabah saatlerinden bu yana çalışmalarını sürdüren İSKİ ekipler, kepçelerle yaptığı kazıların ardından ana isale borusuna ulaştı. İnceleme yapan ekipler, basınç sonrasın borunun altından bir delinme olduğunu fark etti.

Gerekli müdahaleleri yapan ekipler bir yandan da borunun bulunduğu yerdeki suyu hortumların yardımıyla dışarıya boşaltıyor. Delinen borunun yerine başka bir borunun döşeneceği ve bu çalışmanın akşam saatlerine kadar süreceği bildirildi.

TÜM ŞERİTLER KAPALI

İBB’den yapılan açıklamada ise “Sahil yolu Tarabya (Kalender Ordu Evi)-İstinye yönü çift taraflı bakım onarım çalışması nedeniyle tüm şeritler geçici olarak trafiğe kapatılmıştır” denildi.

DHA-İHA / sozcu.com.tr