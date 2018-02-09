Son Dakika… Türk savaş uçakları Afrin’deki terör hedeflerini vurmaya başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik hava harekatı 5 gün aradan sonra gece yarısı yeniden başladı.

Türk savaş uçakları Afrin’de terör örgütü PYD/PKK’ya ait hedefleri vuruyor. Burseya Dağı’nın güneybatısındaki Bafilun Dağı’nında aralarında olduğu en az 6 hedef vuruldu. TSK’dan yapılan açıklamada,

1028 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1028 olduğunu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Zeytin Dalı Harekatı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 8 Şubat 2018 tarihinde 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1028 olmuştur. Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir” İHA