Son Dakika… Türkiye’den ABD’ye ilk yanıt

ABD, milislerden ve terör örgütlerinden oluşan yaklaşık 30 bin kişilik silahlı grubun Suriye'nin Türkiye sınırına yerleştirileceğini açıkladı. ABD'nin bu açıklamalarına Türkiye'den cevap gecikmedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Amerika Birleşik Devletleri, 'DEAŞ ile mücadele' gerekçesiyle PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD-YPG'ye verdiği desteği sona erdireceği yerde bu terör örgütünü meşrulaştırmaya ve bölgede kalıcı hale getirmeye yönelik endişe verici adımlar atmaktadır. Türkiye, ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir. Bu çerçevede meşru hedef olan terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın yaptığı yazılı açıklamada, “Uluslararası Koalisyon tarafından bazı medya organlarına bir yazılı açıklama yapıldığı ve bu açıklamada, ‘Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte Suriye Sınır Güvenlik Gücü´nün kurulması ve eğitimi amacıyla çalışıldığı’ bilgisinin paylaşıldığı öğrenildi. Amerika Birleşik Devletleri, ‘DEAŞ ile mücadele’ gerekçesiyle PKK´nın Suriye uzantısı olan PYD-YPG´ye verdiği desteği sona erdireceği yerde bu terör örgütünü meşrulaştırmaya ve bölgede kalıcı hale getirmeye yönelik endişe verici adımlar atmaktadır. Bu durumun kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Türkiye, Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar çerçevesinde, adı ve şekli ne olursa olsun her türlü terör örgütüne karşı mücadelesini sınırları içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecektir. Türkiye, ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir. Bu çerçevede meşru hedef olan terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur” ifadelerinde bulundu.

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İŞTE ABD’NİN O ‘YPG’ AÇIKLAMASI

Reuters'ın bugün geçtiği haberde, milislerden ve terör örgütlerinden oluşan yaklaşık 30 bin kişilik koalisyonun detayları ortaya çıktı…

30 BİN YPG’Lİ SINIRDA!

Yaklaşık 30 bin kişilik bu silahlı grubun Suriye'nin Türkiye sınırına yerleştirileceği açıklandı. Reuters'a konuşan Türkiye'den üst düzey bir yetkili, ABD'nin bu “Sınır Güvenlik Güçleri”ni eğittiği ve bunun Ankara'da büyük bir tepki çektiğini aktardı. Reuters'a konuşan yetkili, geçtiğimiz hafta Ankara'da yaşananlarla ilgili olarak böyle bir gelişme yaşandığını da dile getirdi.Reuters'ın haberinde Suriye Demokratik Güçleri altında konumlanması beklenen grubun Suriye'nin Türkiye ve Irak sınırına konuşlandırılmasının beklendiği belirtildi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA MASLAHATGÜZARI DIŞİŞLERİNE ÇAĞRILMIŞTI

Geçtiğimiz hafta içinde ABD'nin Ankara Büyükelçilik Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve ‘Suriye' konusunda nota verilmişti. Detayları tam olarak açıklanmasa da kulislerde ve kaynaklarda elde edilen bilgilerde bu hamlenin sebebi olarak ABD'nin aralarında terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'nin de olduğu koalisyonu eğitmesi olduğu konuşulmuştu.