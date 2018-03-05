Son Dakika… Şişli’deki tehlikeli okul binasında eğitim durdu

Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin etrafındaki AVM ve rezidans inşaatının temel atma çalışmaları sırasında okul arazisinde toprak kayması meydana geldi. Meydana gelen toprak kayması öğrencileri ve velileri endişelendirirken geçtiğimiz hafta İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış da tehlikeyi arttırdı. Yağış nedeniyle yumuşayan toprakta öğrenciler eğitim gördüğü sırada tekrar kayma meydana geldi. Valilikten yapılan son dakika açıklamasında, "bugün saat 14.00 itibariyle haberlere konu binadaki öğrencilerin diğer mevcut atölyelere taşınma işlemi gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili İstanbul Valisi Vasip Şahin’den yapılan son dakika açıklamasında, “Bu aşamada hafta sonu meydana gelen yağışların yol açabileceği herhangi bir risk ihtimaline karşın bugün saat 14.00 itibariyle haberlere konu binadaki öğrencilerin diğer mevcut atölyelere taşınma işlemi gerçekleştirilmiştir. Yan tarafta prefabrik okul inşaatı başlatıldı. Tamamlanır tamamlanmaz tüm öğreniciler oraya alınacaktır. Bunu takip ediyorduk” ifadelerinde bulunuldu. AJANSLAR